El piloto de Almussafes Polanco se sube al podio en Albacete y espera repetir en Cheste

El piloto almusafense Aarón Polanco se ha adaptado muy bien a su nuevo equipo, el easyRace Team. El pasado fin de semana, el joven demostró en el Circuito de Albacete que continúa mejorando. Prueba de ello son los puestos cuarto y segundo conseguidos, respectivamente, en las dos mangas de su categoría disputadas el domingo 13 de octubre.

Desde hace dos convocatorias compite con una Yamaha R6 de 600 centímetros cúbicos y en categoría Superstock 600, cambio con el que ha alcanzado unos buenos resultados que espera repetir en la última cita de la temporada 2019 del FIM CEV Repsol, prevista para los días 9 y 10 de noviembre en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia.

«En la primera carrera he hecho una muy mala salida, pero poco a poco he ido remontando hasta poder situarme segundo de mi categoría, aunque me he encontrado con algo de tráfico con alguna moto y se me ha escapado el segundo clasificado», explicó el piloto sobre la primera de las mangas al término de la jornada.

Sobre la segunda aseguró haber «salido bastante bien». «He liderado en mi categoría, he tirado y he abierto un poco de hueco, pero han sacado bandera roja. En la reanudación he arrancado mal y ha habido una caída en la primera curva que también me ha hecho perder mucho tiempo», relató. Sin embargo, consiguió remontar hasta concluir segundo de su categoría. «Me he quedado a las puertas de la victoria al verme estorbado por un piloto en las últimas vueltas», lamentó.