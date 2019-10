Ciudadanos replica que expulsó al edil de Algemesí antes de que anunciara su baja

El único concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Algemesí, Édgar Bresó, anunció el viernes que abandonaba de un portazo la formación naranja cansado del «autoritarismo» con el que, según su relato, actúa el Síndic en las Corts Valencianes, Toni Cantó, y la dirección del partido replicó ayer que el edil ya no forma del partido, aunque no por decisión propia.

Fuentes de Ciudadanos señalaron que Bresó traspasó una de las líneas rojas delimitadas por el comité de pactos al llegar a un acuerdo para gobernar en Algemesí con PSOE y Esquerra Unida -indicaron que esta última formación no tiene un programa «compatible» con el de Cs-, por lo que se le abrió antes del verano un expediente disciplinario, del que nada había trascendido, que ha derivado en su expulsión. Ésta se hizo efectiva, según detallaron, el pasado jueves, 24 horas antes de que Bresó anunciara que cursaba la baja en el partido a través de la plataforma digital, como ayer adelantó Levante-EMV. No obstante, las relaciones se habían roto hace ya tiempo.

Édgar Bresó dijo ayer no haber tenido ninguna comunicación de la resolución de ese expediente que, según indicó, se abrió después de una conversación en la que Toni Cantó cuestionó que entrara en el gobierno de Algemesí junto a PSOE y EU y, según dijo, le emplazó a que reconsiderara su actitud bajo amenaza de expulsión. «Le dije que no iba a reconsiderar nada y que no hacía falta que me expulsaran, que el que me iba era yo», expuso el edil, que asegura que dejó de pagar la cuota, aunque no fue hasta el viernes cuando remitió el correo para formalizar su baja.

La ruptura de Bresó con Ciudadanos planeaba en círculos políticos desde el pasado verano, si bien el responsable de las áreas de Urbanismo y Turismo en el Ayuntamiento de Algemesí había evitado pronunciarse hasta que el viernes confirmó su marcha con duras críticas a Toni Cantó y al diputado Jesús Gimeno, así como su intención de mantener el escaño y seguir como integrante del gobierno municipal.

Bresó ofreció en junio a la coalición PSOE-EU el voto que garantiza la estabilidad tras encallar la negociación que ésta mantenía con Compromís para constituir un tripartito con una amplia mayoría de izquierdas. La incorporación del concejal de Cs evitaba una segunda legislatura en minoría.

No obstante, según ha revelado ahora la dirección de Ciudadanos, el acuerdo para gobernar con Esquerra Unida provocó la apertura de un expediente disciplinario cuyo resultado ha sido la expulsión del concejal de Algemesí Édgar Bresó, que se hizo efectiva el jueves 17 de octubre. «Él sabía que la dirección del partido era contraria a que entrara en un gobierno con EU», apostillaron.

Bresó, no obstante, justificó su marcha en la falta de democracia interna en el partido, especialmente desde que aterrizara Cantó para encabezar la lista autonómica, y la asignación de cargos públicos, en particular los diputados provinciales, sin consultar a las bases. «Aqui el mérito y el trabajo no significan nada», comentó. El edil también señaló que el partido ya no es el mismo al que él se afilió en 2015, cuando estaba considerado de centro izquierda, y marcó distancias con los acuerdos alcanzados en algunas instituciones con Vox.