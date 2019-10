Compromís exige apartar del gobierno de Algemesí al concejal «tránsfuga» de Cs

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Algemesí, Lorena Calatayud, emplazó ayer a la alcaldesa, la socialista Marta Trenzano, a retirar las competencias al concejal Édgar Bresó «por higiene democrática» al considerar que su salida de Ciudadanos sin renunciar al escaño representa un caso de transfuguismo.

«Es respetable la decisión personal de darse de baja de un partido, pero no podemos olvidar las repercusiones que comporta el transfuguismo, por mucho que explique los motivos que le han llevado a dar el paso. No es altruismo, es transfuguismo», argumentó la formación nacionalista, que emplazó al gobierno municipal (PSOE-EU) a aplicar las consecuencias jurídico-políticas que se derivan de esta situación. «Apuntalar un gobierno con un tránsfuga que no ha dudado en engañar a sus votantes va a todas luces contra el juego limpio democrático. Algemesí no se merece un gobierno sustentado por un engaño a la ciudadanía», incidió Calatayud, mientras recordaba que Bresó ha justificado su marcha por la actitud del actual Síndic de Cs en las Corts Valencianes cuando «en mayo de 2019 «Cantó y Cs tenían la misma línea de actuación que ahora y eran tan de derechas como ahora».

Compromís per Algemesí señala que al pasar Bresó al grupo de no adscritos el grupo municipal de Ciudadanos desaparece y, por tanto, debería dejar de tener a su servicio a los dos asesores que se le asignaron en el acuerdo de gobierno. «La alcaldesa no tendrá más remedio que aplicar la legalidad y quitarle todas las atribuciones económicas vinculadas al grupo así como los cargos de confianza, que son asesores del grupo, no del concejal», expuso la edil de Compromís, al tiempo que reclamaba que se retiren las competencias al concejal ya que, de lo contrario, «se estaría premiando el transfuguismo».

Cabe recordar que Édgar Bresó anunciaba el viernes su marcha de Ciudadanos con duras críticas a la dirección del partido en València, si bien desde la formación naranja argumentaron que la marcha del actual concejal de Urbanismo y Turismo no era voluntaria, ya que había sido expulsado por pactar con PSOE y EU, en una resolución que era efectiva desde el jueves anterior. Cabe señalar que Cs no había dado a conocer ni la apertura de un expediente disciplinario por el pacto de gobierno firmado en junio ni esta resolución. Bresó garantiza con su voto la estabilidad de la coalición PSOE-EU, que no llegó a alcanzar a un acuerdo con Compromís.