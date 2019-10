La Vall dels Alcalans clama por un servicio permanente de ambulancia

Muchos vecinos de la Vall dels Alcalans no están contentos con algunos de los servicios sanitarios, algo que se ejemplifica con la situación de la ambulancia. En los municipios (Montserrat, Real y Montroi) se han iniciado movimientos de recogidas de firmas para reclamar a la conselleria de Sanitat un servicio permanente, entre otras mejoras.

En la actualidad, según confirmó la propia conselleria, hay una ambulancia TNA ubicada en la localidad de Monserrat en turno de noche que da servicio a los tres centros de salud (Real, Montroi, Montserrat). «Si cuando esta ambulancia está realizando un traslado hay una petición simultánea de transporte, se envía otra que esté más cerca desde Torrent, Alaquas o Picassent», matizaron fuentes oficiales.

Pese a ello, se considera insuficiente. «Hemos empezado a recoger firmas porque es como si no tuviésemos nada», aseguró el alcalde de Real, Antonio Hernándiz, que añadió a continuación: «Perfectamente, una ambulancia que venga de Picassent o Torrent puede tardar en llegar hasta una hora, o incluso más si se encuentran atendiendo un servicio de urgencia. No hace mucho, un hombre falleció en un chalé de una urbanización y la familia se quejaba de que la ambulancia tardó mucho en llegar. A lo mejor no se hubiera salvado, pero si se demora tanto, seguro que no puede».



«Situación muy precaria»

Hasta hace un tiempo, la mancomunidad que agrupa a los tres municipios contaba con un servicio que costaba alrededor de unos 50.000 euros que se encargaba de trasladar pacientes a los centros de salud, no obstante, distaba mucho de ser considerado una ambulancia. Se trataba de un vehículo un tanto obsoleto que tenía una camilla incorporada. Un conductor realizaba los transportes necesarios, pero ni siquiera tenía conocimientos sanitarios, por lo que, en la práctica, era como un taxi. Motivo por el cual se prescindió finalmente de dicho servicio. Además, para las situaciones de verdadera urgencia, se reclamaba siempre la presencia de un vehículo medicalizado.

Por su parte, la alcaldesa de Montroi, Vanesa Baixauli, puntualizó que la problemática de la zona ni se limita a la ambulancia ni a los últimos tiempos: «Es cierto que tenemos un problema, pero no viene de ahora. Llevamos por lo menos doce años en una situación muy precaria, nos sentimos un poco desamparados. Ya la pasada legislatura iniciamos una serie de reivindicaciones sin que hayan dado sus frutos. Siempre hemos reclamado un vigilante o auxiliar en los ambulatorios y hace poco el pleno aprobó una moción para reclamar una mejora del servicio de paliativos y de ambulancia. Hay que tener en cuenta que aunque la TNA 'duerma' en Montserrat, si la de Turís se va a un servicio en Chiva, ésta tendría que ir a cubrir cualquier urgencia a Turís y ya nos quedaríamos sin ella».

Por su parte, el alcalde de Montserrat, Josep Maria Mas, declinó hacer declaraciones a este diario.