Alzira restringe las fiestas en la calle para preservar el derecho al descanso

El Ayuntamiento de Alzira ha decidido poner coto al progresivo aumento de actividades festivas que se organizan en la calle, en un intento de conciliar este tipo de celebraciones que promueven asociaciones de todo tipo con el derecho al descanso de los vecinos, y ha plasmado la regulación que ya se avanzó a los presidentes de fallas en la asamblea de finales de septiembre en una normativa que entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año.

Este articulado, que ya ha aprobado la junta de gobierno, limita los actos que puede celebrar cada entidad a lo largo del año y dedica un apartado especial a las fallas, las principales destinatarias de esta regulación dado que también son las que mayor número de fiestas organizan y, a la vez, las que un mayor número de quejas provocan.

«Hay que normalizar y racionalizar en el tiempo la cantidad de fiestas que se celebran en la calle para poder establecer una convivencia entre vecinos y entidades festivas que no genere malestar ni enfrentamientos», expone el texto, antes de delimitar tres períodos concretos en el ejercicio fallero. De abril a septiembre, las fallas únicamente podrán organizar una fiesta nocturna en la calle y una durante el día o, en su defecto, dos diurnas. Las comisiones podrán celebrar de forma individual el tradicional Mig Any Faller en la vía pública entre mediados de septiembre y finales de octubre y, en el caso de que el ayuntamiento y la JLF mantengan la organización de este festejo, como ha sucedido en los últimos años, las fallas también podrán aprovechar esa fecha siempre que sus actos no resulten incompatibles con la celebración municipal. No se autorizarán celebraciones entre el 1 de noviembre y la «Crida», normalmente a principios de marzo, ya que se entiende que es un período marcado por las presentaciones que todas las fallas celebran en salas mientras que, a partir de la «Crida», se levantan estas restricciones de forma que las fallas puedan celebrar todos los actos que tradicionalmente han venido realizando en estas fechas.

El ayuntamiento deja la puerta abierta a autorizar de forma excepcional algún tipo de celebración que considere de interés y en la que incluso pueda colaborar.

Por lo que respecta a otras entidades festivas que no sean fallas y que también tengan en su programa la celebración del Mig Any, como es el caso de los moros y cristianos, la normativa establece que se deberá consensuar la fecha con el ayuntamiento y que podrán solicitar otra fiesta en la calle a lo largo del año fuera del período de celebración de sus actos propios.

El ayuntamiento, que argumenta la necesidad de esta regulación por el «aumento constante de actividades festivas en la calle», establece que las solicitudes para celebrar cualquier actividad se deberán realizar con una antelación mínima de 20 días, con una descripción exacta y el motivo. Si se prevé hacer un pasacalle, se deberá indicar el recorrido. También marca los horarios, de forma que las actividades que se celebren los viernes concluirán como máximo a la 1,30 horas de la madrugada; si son sábado, podrán comenzar a las 9 de la mañana y deberán acabar como máximo a las 2 de la madrugada y, si tienen lugar en la jornada dominical, podrán comenzar a las 9 de la mañana y acabar como máximo a las 18 horas en otoño e invierno y a las 19,30 horas a partir de marzo. Las vísperas de fiesta tendrán la consideración de sábados.