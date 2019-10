Las Fallas aceptan la restricción de las fiestas «ya que no afecta a los casales»

La normativa aprobada por el Ayuntamiento de Alzira para regular la celebración de fiestas en la calle, que fija un número máximo de actividades al año por cada entidad, ha sido incluso bien recibida por las principales afectadas, las fallas, mientras que otras entidades manifestaban ayer un sentimiento contradictorio ya que si bien aseguraban entender la necesidad de aplicar una regulación para evitar conflictos con los vecinos, recelaban de las limitaciones que se pueden derivar de la misma.

Fuentes de la Junta Local Fallera valoraron ayer como «justa» y «no excesivamente restrictiva» la normativa aprobada esta semana por el gobierno municipal ya que, según señalaron, «no habla de fiestas en el casal y, por tanto, no está limitando que una falla celebre una fiesta, está limitando el uso de la vía pública para evitar que se corte una calle, el acceso a vados...», señalaron. Por otra parte, recordaron que cuando el alcalde de Alzira, Diego Gómez, y el concejal de Fiestas, Xavier Pérez, adelantaron en la asamblea de presidentes la propuesta de aplicar esta regulación a partir del próximo mes de enero, «ninguna comisión objetó nada al respecto y nadie se ha quejado después», por lo que indicaron que la JLF tampoco puede trasladar un posicionamiento crítico. «Es más, creemos que era necesario regular las fiestas en la calle porque hay que convivir con el resto de ciudadanos y es verdad que una falla que haga un par de fiestas al año puede que no resulte molesta, pero la que hace seis o siete sí y había que establecer una normativa que unifique».

El todavía presidente de la Asociación de Moros y Cristianos la Vila de Alzira, Francisco Chillarón, expuso su doble visión. «Como vecino me parece muy bien, pero como festero están acotando mucho», dijo, si bien señaló a modo de conclusión: «No lo veo mal. Si no acotan ahora a lo mejor llega un día que es cero, peor hubiera sido que dijeran que no se haga nada». Chillarón señaló que la regulación no afecta para nada a las fiestas de moros y cristianos, ya que permite tanto el Mig Any como una segunda fiesta a lo largo del año al margen de las fechas señaladas, lo que se ajusta perfectamente a su programación.

Francisco Chillarón comentó que se debería dar facilidades a las entidades festivas para que, como ya sucede con algunas fallas, alquilen locales o naves fuera la ciudad para evitar molestias. «Hacen falta alternativas porque es verdad que los vecinos pueden acabar muy agotados», dijo.

La presidenta de la Coordinadora de Fiestas de Barrios y Partidas, Isabel Itures, comentó que la normativa no afecta en la práctica a las 22 comisiones que la integran ya que sólo algunas organizan alguna fiesta a lo largo del año, ya sea con motivo de Halloween o de la feria de abril, que tendría cabida en esta regulación. «Llevo ocho meses como presidenta y no me ha pedido nadie una fiesta extraordinaria», comentó, si bien no ocultaba sus recelos a que se limite la posibilidad de celebrar actos. «Las fiestas son las que dan vida al pueblo. Si es para tener contentos a los vecinos..., ya que limitan los actos podrían alargar un poco más los horarios», apuntó. «He sido presidenta de la Muntanyeta y ha habido años que hemos tenido problemas. Entiendo a los vecinos por una parte, pero por otra no. Puedes molestar, pero sólo es una semana. Lo comprendo, pero no lo comparto», dijo.