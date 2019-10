Alzira retira en diez meses 70 coches abandonados por sus propietarios en la calle

El último lote enviado al desguace lo conforman 21 vehículos, aunque en lo que va de año se contabilizan ya alrededor de 70. Son turismos que habían quedado abandonados en las calles de Alzira o en el depósito de la grúa, nadie los ha reclamado -o incluso el propietario ha dado el visto bueno a su retirada- y el Ayuntamiento de Alzira tiene que gestionar su eliminación como residuos sólidos urbanos a través de un gestor autorizado para realizar el procedimiento de descontaminación. Aunque parezca sorprendente, la práctica de dejar un coche estacionado sin intención de volverlo a desplazar nunca, posiblemente porque ya no arranca, está bastante extendida y no se limita a conductas puntuales a pesar de que la normativa contempla que el abandono de vehículos en la vía pública es sancionable. Si bien una circunstancia que se repite con frecuencia es la imposibilidad de localizar al titular.

El abandono de un coche en la calle suele ser un foco de problemas, especialmente para los vecinos, aunque sólo sea porque ocupa una plaza de estacionamiento, un bien escaso en muchas zonas de la ciudad. La Policía Local realiza un seguimiento y cuenta con un protocolo de actuación, que en muchas ocasiones se activa con una llamada de los propios vecinos. «Si un vehículo presenta síntomas evidentes de abandono o puede representar un peligro se retira directamente al depósito, también si comprobamos que el coche no tiene seguro», explica el comisario jefe, Jorge Iglesias, mientras detalla que en los casos en que el vehículo pueda presentar signos de abandono aunque no comporta un peligro y, por tanto, no hay una urgencia, se deja una pegatina en el vehículo en la que se informa al propietario de que se ha iniciado un expediente para su gestión como residuo sólido urbano.

Si en los quince días siguientes alguien cambia el vehículo de sitio, el expediente se cancela. De lo contrario, sigue su curso para proceder a su retirada. «Suelen pasar dos cosas. Contactamos con el titular y, si realmente quería abandonar el vehículo, lo acaba cediendo 'motu propio' al ayuntamiento para llevarlo al desguace; o bien nos resulta imposible localizar al titular porque está a nombre de una empresa que ya no existe, o no reside en España... y en ese caso hay que realizar una notificación que se termina publicando en el boletín oficial y, pasado el tiempo estipulado, se procede a su destrucción». También acaban en el desguace los vehículos retirados por el sevicio de grúa municipal que nadie reclama.

Jorge Iglesias cifra en torno a setenta los vehículos gestionados por el ayuntamiento como residuos sólidos urbanos en lo que va de año y destaca que se trata de una cifra bastante estabilizada después de los números incluso más elevados de los primeros años, al activarse este protocolo tras un cambio normativo. El ayuntamiento deriva al desguace por lotes estos vehículos y la empresa concesionaria abona una tarifa de 229,90 euros (IVA incluido) por cada vehículo.