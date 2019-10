El IES Guinovart duplica en tres años el número de alumnos de ESO

El instituto Bernat Guinovart de Algemesí se cosolida año a año como un centro educativo de referencia en una de las localidades más importantes de la comarca. En apenas tres cursos, ha duplicado el número de alumnos que cursan la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Además, en dichos ejercicios ha superado la barrera de los 700 estudiantes matriculados. Para los responsables del instituto, dicha circunstancia supone «consolidar un proyecto educativo atractivo en todas las modalidades que se imparten tras años de esfuerzo y renovación».

Las cifras así lo avalan. En estos tres últimos años ha superado la barrera de los 25 grupos académicos, lo que por ley supone ser reonocido com ocentro educativo de nivel A. Este curso, el Bernat Guinovart cuenta con 709 alumnos y 29 grupos entre todos los niveles, además de con 80 profesores. Concretamente, los estudiantes se dividen de la siguiente manera: 267 pertencen a los once grupos de ESO; 163, a las seis unidades de Bachillerato; y 279, a los doce ciclos formativos. «El hecho de que este número se haya consolidado, no esporádicamente un año, sino que se haya repetido en tres ocasiones, se debe a la variada oferta educativa de nuestro centro», racalcaron fuentes del instituto, que añadieron: «Al haber superado este número de alumnos, la ley nos otorga la figura de un segundo orientador, que ya hemos solicitado al Consell para mejorar la atención a nuestro alumnado. Tan importante como ofrecerlos buenos contenidos y motivarlos es, también, poder orientarlos en su futuro académico o laboral o en las técnicas de estudio».

No es de extrañar que los responsables del centro se congratulen por estas cifras, sobre todo si se echa la vista atrás hace solo unos años. En el curso 2014/15, el centrocontaba con cinco unidades de ESO entre las que se repartían 107 alumnos. En la actualidad, son once ls cursos y 267 los estudiantes. «Pero no sólo hay que hablar de número, sino también de un proyecto educativo centrado en ofrecer calidad al alumnado, tanto aquel que necesita una compensación educativa, como aquel que necesita un mayor estímulo intelectual. Esto ha hecho que haya existido un incremento constante de alumnado y grupos de este nivel», puntualizaron los responsables del centro.

Asimismo, subrayaron como punto de inflexión el hecho trasladar la mayoría de los ciclos de Formación Profesional al horario de tarde, lo que ha permitido a aquellos que trabajan por la mañana campliar su formación.