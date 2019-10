«El campo es un sector muy masculino y debe cambiar»

Elisa Cataluña, de Sollana, estudió Derecho aunque es citricultora. Ella forma parte de esa tradición en la que las tierras a cultivar pasan de padres a hijos. «Mi padre siempre quiso enseñarme, aunque no era mi ilusión. Yo le acompañaba de vez en cuando a medida que crecí. Pero cuando enfermó, me di cuenta de que no quería que se perdiera su esfuerzo y retomé el contacto con el campo», explicó ayer. Se hizo cargo de las fincas de su padre, en las que abundaban las mandarinas, aunque también cosechaba arroz.

«Me incorporé al campo en una época complicada. Pero yo quería seguir con el negocio familiar y era renovarse o morir. Aparecieron las 'royalties' y me lancé a ello con la compra de 7.000 árboles. Para mí era como tener 7.000 hijos que pedían comer, beber y suponían mucho gasto. Cuando crees que puedes empezar a sacar rendimiento, un año te cae piedra, otro hace mucho viento u otro simplemente no tienes una buena cosecha. Además, mientras tanto, he sido madre. Compaginar la crianza con el campo no es fácil, pero he estado bien rodeada de familiares, amigos, trabajadores y de técnicos de AVA, que me han ayudado mucho», aseguró Cataluña.

Esta citricultora de la comarca abogó por una mayor presencia femenina en el sector agrícola: «Cuando yo empecé se juntaron dos factores, era joven y mujer. Todo el mundo se dirigía a mi como 'xiqueta'. El campo es un sector muy masculino y tenemos que cambiar eso. Hace falta otro enfoque porque en la actualidad los requisitos para ser agricultor profesional son muy elevados. Hay que incentivar la adquisición de tierras y apostar por la calidad de nuestras naranjas, ya que en precios no podemos competir con otros países», concluyó.