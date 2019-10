"Me he cruzado con pocas actitudes machistas"

"Me he cruzado con pocas actitudes machistas"

Rosa Hernandorena se define como mujer, rural y emprendedora. Los viveros que gestiona junto a sus hermanos en Benimodo (aunque ella es de Carlet) comenzaron como unas pequeñas instalaciones que han evolucionado hasta ser la sede de una empresa que factura dos millones de euros al año y que exporta un 30 % de su producción a 14 países. «Por suerte, pocas veces me he encontrado con actitudes machistas, siempre me he ganado el respeto tanto de hombres como de mujeres gracias a mi profesionalidad», relató.

«En la actualidad elaboramos plantones de caquis, kiwis, frutas de hueso o almendros; ésta última es una de las pocas especies que es verdaderamente rentable», explicó ayer. A continuación señaló cómo se produjo la evolución del negocio: «Ya en el año 2011 nos dimos cuenta de que la fruta de hueso estaba de capa caída y apostamos más por variedades como el caqui, el kiwi o los granados. A fin de cuentas, si no te adaptas, te quedas fuera».

Consciente de la situación actual, tiene claro que es en el mercado internacional donde se pueden encontrar más oportunidades, aunque éstas entrañan riesgo: «Aunque es complicado, hemos intentado llegar a otros países. Hay que tener en cuenta que la agricultura en España sufre una crisis muy importante». Asimismo, destacó el papel que juegan en la actualidad las redes sociales y sus objetivos de futuro: «En estos momentos, la visibilidad es más importante que nunca, por eso apostamos por nuestra página web y nuestras redes sociales; es algo que funciona. De cara al próximo año, potenciarmos cambios para incrementar un 25 % las ventas. Siempre apostamos por ser referentes en nuestro trabajo».