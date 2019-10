La mujer echa raíces en la agricultura

Polinyà vivió ayer una jornada reivindicativa que sirvió para ensalzar el valor de todas aquellas mujeres rurales, de pueblo, que al mismo tiempo emprenden y llevan a cabo importantes empresas en el mundo de la agricultura aunque no siempre se les reconozca su valor. El de ayer era el último de una serie de encuentros organizados en por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y la Asociación Valenciana de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AVAMFAR) en los que mujeres, de todas las edades, ponían en común las necesidades de cada territorio al mismo tiempo que se les hace cada vez más partícipes de las tomas de decisiones.

Precisamente, en ese aspecto hizo especial hincapié Francisco Rodríguez Mulero, secretario autonómico de Agricultura, que inauguró la jornada. «Las mujeres del medio rural tienen que participar de las decisiones de la agricultura. No tiene sentido que no haya mujeres en las juntas de las cooperativas, de las comunidades de regantes o de cualquier otro organismo agrario. Tenemos que trabajar para que las mujeres se puedan empoderar porque ellas llevan el peso en la toma de decisiones de las familias rurales pero luego en estas entidades no se ven representadas», comentó, para añadir a continuación: «Hace treinta años no teníamos ingenieras agrónomas, no era una profesión que buscaban las mujeres. Ahora sí, tenemos a muchas mujeres presentes en los apartados técnicos y de innovación de empresas y cooperativas, pero necesitamos que cada vez más mujeres tengan acceso a esa formación porque una vez están formadas son capaces de ver las necesidades y aportar su visión. Creo que cada vez veremos a más mujeres presentes en la toma de decisiones Probablemente, si las mujeres hubieran podido tomar parte de muchas de las decisiones que se toman en la agricultura, nos iría mucho mejor».

Un centenar de mujeres procedentes de todo el medio rural valenciano asistieron a este foro en el que se expusieron distintos casos de éxito que pueden servir de inspiración a este colectivo: Elisa Cataluña en citricultura, Elvira Chorques en ganadería y Rosa Hernandorena en viveros de frutales. La abogada de AVA-ASAJA Amparo Tomás también analizó la Ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias con el objeto de que más mujeres accedan a los beneficios que contempla esta legislación hasta ahora infrautilizada. También intervinieron el presidentes de AVA y AVAMFAR, Cristobal Aguado y Marian Corbí. La consellera Mireia Mollà cerró la jornada.