Compromís pide destituir ya a los asesores de Cs en Algemesí

Compromís reclamó ayer la destitución de los asesores de Ciudadanos en Algemesí tras conocerse que su edil, Edgar Bresó, ya no forma parte del partido, aunque su intención es la de continuar como concejal y mantener las delegaciones que el gobierno local le ha concedido.

Su portavoz, Lorena Calatayud, acusó al ejecutivo de cometer un «fraude de ley» por no informar al pleno, que se celebra hoy, de la expulsión de Bresó. «La omisión de la obligación de informar al plenario -sea responsabilidad del propio concejal que no ha informado por registro de entrada de su nueva situación, o sea responsabilidad de la alcaldesa que no incluye tal punto en el orden del día- es una grave irregularidad democrática que pone en peligro toda la validez de los acuerdos que se tomen en el pleno», aseguró Calatayud.

Asimismo, la formación recordó que ya sea por expulsión como por dimisión, «dejar de formar parte de un partido político y continuar ostentando el acta de concejal implica pasar a ser un concejal no adscrito».