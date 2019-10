Los ganaderos se vuelven a quedar sin veterinario oficial

La oficina comarcal que la Conselleria de Agricultura tiene en Alzira carece de veterinario oficial desde hace una semana tras haber quedado la plaza vacante. En una ocasión similar tardó más de cinco meses en cubrirla. La denuncia la realizó ayer el Partido Popular de la Ribera Alta, que exigió a la Generalitat que «cumpla sus funciones y no deje abandonados a los ganaderos y agricultores de la comarca».

La gestora comarcal alega que las explotaciones ganaderas de la Ribera Alta van a ver mermados los servicios que presta la Oficina Comarcal de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, conocida como Ocapa, «por la desidia» de la propia Administración autonómica «al no ocupar la plaza de veterinario oficial que ha quedado libre». Éste presta sus servicios a los titulares de las diferentes explotaciones ganaderas que trabajan en el entorno, «especialmente explotaciones de bovinos, ovinos, equinos y avícolas». El PP alerta de que un sector que está atravesando una situación tan crítica «no puede quedar olvidado por la Conselleria de Agricultura». Los ganaderos tienen que acudir a esta oficina para notificar las novedades que se produzcan en sus explotaciones.

El veterinario oficial tiene entre sus funciones el seguimiento y control del ganado, por lo que representa una garantía para las políticas de seguridad alimentaria que, según denuncia el PP, «en este caso tendrán un considerable retraso al no disponer de un servicio que garantice la puesta en práctica de esta herramienta imprescindible para el desarrollo de políticas de sanidad animal». Además, inciden los populares, en el momento en que un animal tiene que salir de la granja necesita una Guía de Origen y Sanidad Pecuaria (GOSP), un documento que se obtiene en la Ocapa y que, en ausencia de veterinario, se tiene que tramitar a través de la conselleria, indicaron. La dirección comarcal del PP alerta de que no es la primera vez que se produce esta situación. «La dejadez de la conselleria en cumplir sus funciones ha tenido a esta oficina más de cinco meses sin el servicio de veterinario, ya que por la falta de previsión no se ha ocupado de forma inmediata la baja en esta plaza. Un sector tan castigado como el ganadero y el agrícola no se merece una conselleria que no cumpla con su cometido y deje sin servicio a toda la comarca de la Ribera Alta», incide.