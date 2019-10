El refugio comarcal de animales busca solar tras no hallar cabida en Alzira

Perros acogidos en un refugio particular en una imagen de archivo.

Perros acogidos en un refugio particular en una imagen de archivo. v. m. p.

La construcción del primer albergue comarcal público de animales tendrá que esperar. El Ayuntamiento de Alzira ha emplazado a la Mancomunitat de la Ribera Alta a buscar una ubicación en otra localidad tras descartar las diferentes opciones analizadas por no contar con las condiciones urbanísticas necesarias o por estar situadas en zona inundable. «En el último año hemos dado muchas vueltas buscando ubicaciones, pero no hemos encontrado, no tenemos solares que ofrecer y la idea es que la Mancomunitat busque otro lugar fuera de Alzira», explicó el alcalde, Diego Gómez, que defiende el proyecto de un albergue de gestión «pública o semipública» que tienda al sacrificio cero y facilite las acogidas y adopciones de animales. El Ayuntamiento de Alzira, a la espera de que se materialice este proyecto, acaba de prorrogar su adhesión al servicio mancomunado hasta junio del próximo año.

El presidente de la Mancomunitat, Txema Peláez, comentó que el ente ya ha empezado a «sondear» a algunos ayuntamientos en busca de una alternativa, si bien señaló que se pretende que sea una ubicación «céntrica» en la comarca, que no sea inundable y que reúna las condiciones urbanísticas ya que, según apuntó, si se tiene que gestionar una Declaración de Interés Comunitario (DIC) para obtener la autorización «perdemos la legislatura».

Treinta y cuatro de los 47 municipios de la Ribera habían manifestado su adhesión al proyecto de construcción de un núcleo zoológico que pudiera acoger un máximo de 150 perros, desde el que el Consorcio de la Ribera, ente que aglutina a las dos grandes mancomunidades, gestionaría el servicio de recogida y control de animales abandonados. En base a la hoja de ruta que se estableció, debía estar en funcionamiento este año. El Ayuntamiento de Alzira ofreció en un primer momento una parcela de 2.000 metros cuadrados ubicada en la Ciudad del Transporte, el polígono en el que se ubica la ITV, junto a la CV-42, si bien el alcalde comentó que se trata de un espacio muy limitado y, según dijo, desde el punto de vista urbanístico también generaba «problemas»,

Diego Gómez relató que, en este proceso, también se planteó la posibilidad de conveniar el servicio con una residencia canina y se barajaron diversas fórmulas aunque, según dijo, «se trata de una zona inundable y planteaba una serie de dificultades administrativas que no nos ofrecían garantías». Con posterioridad, también se ha descartado un huerto junto a la carretera de Carcaixent por su condición de inundable y los terrenos de la antigua perrera de Alzira, en el Camí Pujol, por carecer de unos servicios urbanísticos básicos y porque obligaría a tramitar una DIC.

«Mientras ese proyecto se concreta tenemos que renovar la concesión porque tienes que ofrecer un servicio, que pagamos muy bien», comentó Gómez al referirse a la prórroga del contrato de recogida.