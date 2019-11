Compromís alega que votó en l'Alcúdia contra la reducción de las plusvalías «por no ser legal»

Compromís per l'Alcúdia replicó ayer al PSPV que su rechazo a la propuesta de reducir un 95 % el impuesto de plusvalías no solo a los familiares en primer grado de la persona difunta sino a toda clase de herederos porque esa modificación «no era legal puesto que la Ley de Haciendas Locales dice claramente que la bonificación es a familiares en primer grado y no en toda clase de herederos».

La coalición alega que, al hacer el PSPV caso omiso a su advertencia, se presentó una alegación, dentro del periodo establecido, reclamando que se modificara el acuerdo aprobado «y, como no podía ser de otra manera, se estimó la reclamación» con los informes favorables de la secretaria y el interventor.

El pasado martes el pleno aprobó la alegación de Compromís, con los votos favorables del PSOE y Compromís. «De manera sorprendente, el alcalde Andreu Salom continuó defendiendo su propuesta de beneficiar en toda clase de herederos, a pesar de los informes de los técnicos y a pesar de su propio voto favorable a la alegación», critica Compromís.