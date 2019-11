Perelló y Mareny mantienen la protesta pese a la oferta de consenso del Consell

Vecinos de El Perelló, Mareny de Barraquetes, El Palmar, Perellonet y la Dehesa mantienen su decisión de manifestarse el próximo día 8 en Valencia ante las consecuencias «nefastas» que auguran que el proyecto de pacificación del tráfico de la denominada carretera de El Saler (CV-500) acarreará a las poblaciones situadas en el parque natural de l'Albufera. El alcalde del Perelló, Juan Botella, aseguró ayer que las protestas se llevarán a cabo pese a la oferta de diálogo lanzada por la Conselleria de Territorio, una propuesta de consenso que sí que ha hecho mella en los alcaldes pedáneos del Perellonet, El Palmar y Pinedo, quienes tras reunirse con el vicealcalde de València, Sergi Campillo, se declararon partidarios de desconvocar la manifestación.

Los alcaldes pedáneos han aceptado como un gesto de buena voluntad del Consell la ampliación del plazo de alegaciones y el compromiso de buscar una solución que asegure la protección del paraje natural de l'Albufera y recoja los interereses de los municipios afectados, pero las asociaciones de vecinos de El Perellonet, Dehesa de El Saler y El Palmar afirman que «la manifestación continúa, a expensas de la autorización» que esperan de la Delegación de Gobierno». Y añaden: «Los alcaldes de El Saler (que dimitió), El Palmar (que no continúa) y Perellonet (que perdió las elecciones), creemos que no nos representan cuando no han venido a la asamblea vecinal informativa que se celebró en El Perelló el pasado viernes».

Vecinos de El Palmar aseguran que «el pueblo sigue volcado en paralizar el programa porque cree que amenaza a la población que lleva conviviendo con la naturaleza y manteniendo las tradiciones durante muchos siglos».

Los alcaldes de El Perelló y El Mareny de Barraquetes han mostrado su enfado al considerar que la situación es muy grave y se les está «ninguneando». Juan Botella toma como «una ofensa» que intentara «durante más de veinte días» reunirse con el vicealcalde de Valencia, y que anteayer convocara una reunión con los alcaldes pedáneos sin invitarles a ellos «como representantes de importantísimas poblaciones afectadas por el proyecto».

Botella subraya que las protestas se mantendrán «porque está en juego nuestro futuro y el de nuestro hijos. El tema es muy serio y merecemos que se nos trate con más respeto y se tenga en cuenta nuestra opinión y necesidades, cosa que hasta ahora no se ha hecho en ningún momento».

Para facilitar el traslado de los ciudadanos a Valencia el día de la manifestación, los Ayuntamientos de El Perelló y Mareny de Barraquetes van a ofrecer un servicio de autobús gratuito, que saldrá a las 8:30 horas. El Perelló van a ofrecer también de forma gratuita el servicio de Escola Matinera, de 8 a 9 de la mañana.