Sueca, Perelló y Mareny se suben a la tractorada

Los alcaldes de Sueca, El Perelló y el Mareny de Barraquetes acudirán mañana a la tractorada-manifestación que se celebrará en València para protestar contra el proyecto de pacificación del tráfico de la carretera del Saler. Jordi Sanjaime, primer edil del Mareny, lo considera «una aberración» y pronostica que, a corto plazo, supondrá la despoblación de la zona. También se queja de que ni el Consell ni el Ayuntamiento de Valencia cuente con ellos. «Lo primero que se debería haber hecho era sentarse a hablar con nosotros y haber estudiado otras propuestas, como ampliar la carretera existente, dotándola de carriles bicis y peatonales».

Sanjaime (PSPV) se queja de que el plan de protección del parque natural de l'Albufera «ya arruina» la vida de esos pueblos y limita el crecimiento urbanístico de poblaciones situadas a 20 kilómetros del parque. «Sin embargo, en la Dehesa y el lago, permitirán construir zonas de aparcamiento y la presencia de miles de turistas en zonas donde las aves deberían estar más tranquilas en su hábitat. Es una incrongruencia», subraya. Y lamenta que, además de impedirles crecer como pueblo, corten la vía por la que se desplaza la gente a las playas y, encima anulen el servicio de autobús que había durante el invierno.

Juan Botella (PP), alcalde de El Perelló, entiende que la limitación a 60 kilómetros por hora «ya era una medida bastante importante, pero quieren ir más allá. Tanto la Conselleria de Obras Públicas como el Ayuntamiento de València nos ignoran y nos dejan a nuestra suerte, sin la posibilidad de prosperar económicamente». Botella advierte que piensan seguir manifestándose hasta conseguir que se reúnan con ellos y les escuchen. Y denuncia el «nuevo engaño de la conselleria», que ha destinado una partida de 535.000 euros al itinerario ciclopeatonal en la carretera CV-500. «Por un lado dicen que el proyecto está en estudio y, por otro, ya tienen obras presupuestadas para 2020 y 2021», reprocha.

AVA ha confirmado su presencia en la manifestación y gran parte de los comercios y la hostelería de El Perelló cerrará en señal de protesta durante toda la mañana.

Botella y Sanjaime entienden que es fundamental establecer a partir de la semana que viene una mesa de negociación, no sólo para tratar el tema de la carretera sino también del plan de protección del parque natural. «Vemos completamente injusto que nuestras poblaciones no puedan crecer»., lamentan Finalmente, Botella apela a los entendidos en la materia para encontrar soluciones. «Los agrónomos piden que se drague l'Albufera y se compatibilice con el bienestar de las personas. Pero no se les escuchará. En lugar de preocuparse por el estado del lago continuarán con su peculiar ecologismo y, por supuesto, sin escucharnos».