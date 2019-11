La Guardia Civil rescata a un hombre atrapado tras una caída en una cueva de Tous

Efectivos de la Guardia Civil rescataron el pasado día 5 de noviembre a un varón de 38 años que se encontraba atrapado sin poder salir de una cueva de Tous. Tras conseguir llegar hasta su ubicación, se comprobó que se había caído dentro de la cavidad de la que no podía salir.

Los agentes pudieron hablar con él para saber su estado. Solo presentaba lesiones leves a consecuencia de la caída. Una vez evaluada la situación, los agentes se introdujeron medio cuerpo en el agujero, cogiéndolo por los brazos hasta conseguir sacarlo del mismo.

Una vez fuera presentaba lesiones leves por la caída, procediendo escalonadamente al descenso de la montaña con el herido hasta los vehículos, situados a una distancia aproximada de un kilómetro. Luego fue trasladado al centro médico de Carlet por un familiar para someterlo a revisión médica.

La Guardia Civil aconseja no salir solo a la montaña, llevar ropa, calzado y material adecuado, valorar las horas de luz, salir con un teléfono móbil y no sobreestimar las posibilidades físicas para no cometer errores.