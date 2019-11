El juez rechaza el recurso del exalcalde de Corbera contra el pleito de la cantera

El juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Sueca ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el exalcalde de Corbera y actual concejal de Urbanismo, Jordi Vicedo, y la secretaria del ayuntamiento, contra el anterior auto del juez que les imputaba un delito de exacciones ilegales a la empresa que gestiona la cantera. La resolución fechada el 16 de octubre acuerda además la continuación del procedimiento contra ambos.

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Vicente Pastor, pidió ayer la dimisión de Vicedo o, en su caso, su destitución por parte del alcalde al considerar que su situación resulta «insostenible». «Si Compromís utiliza la misma vara de medir que exige a los demás, Vicedo debería estar ya fuera del ayuntamiento», indicó el edil popular, mientras señalaba que el exalcalde «está a un paso del banquillo».

Jordi Vicedo, por su parte, aseguró ayer no haber recibido ninguna notificación de apertura del juicio oral aunque dijo que, tras la desestimación de su recurso, era consciente de que el juicio seguirá adelante «porque así lo decidió la juez encargada del caso», lo que motivó el recurso formalizado «ya que consideramos que algunos documentos presentados no fueron tenidos en cuenta».

La empresa que gestiona la cantera de Corbera presentó en su día una querella contra la secretaria municipal y contra el entonces alcalde por una tasa que, según argumentaba, no se debía haber cobrado. Vicedo defendió ayer que «en ningún momento se habla de apropiación indebida por parte de las dos personas acuda, sino que se trata de una tasa», argumentó el concejal de Compromís, quien hizo hincapié en que «el hecho de que se abra juicio no significa que los implicados seamos culpables, sino que la tramitación del mismo sigue su curso para investigar los hechos denunciados y ver si ha lugar», concluyó Vicedo.



«Solidaridad» con la secretaria

Los populares, no obstante, aprovecharon este auto judicial para disparar toda la artillería contra el gobierno municipal y, en particular, contra Vicedo. «Tanto la secretaria municipal como el concejal de Urbanismo se encuentran imputados por un supuesto delito de exacciones ilegales al solicitar a la empresa que explota la cantera una contrapartida económica a cambio de otorgarle la licencia municipal sin encontrarse esto reflejado en ninguna ordenanza. No podemos tener un concejal de Urbanismo imputado por una cuestión tan grave sin que tenga consecuencias. Vicedo no está legitimado para gestionar ni un euro de dinero público y antes de que lo inhabilite el juez debería apartarse él mismo por dignidad hacia la institución», argumentó el popular Pastor en un comunicado. El PP incide en que con la desestimación del recurso, tanto el concejal como la secretaria quedan «al borde de la apertura de juicio oral y se enfrentan a una posible inhabilitación».

Con todo, Vicente Pastor expresó su solidaridad con la secretaria del Ayuntamiento de Corbera, ya que considera «puede ser una víctima de la situación generada por el exalcalde».