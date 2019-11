El gobierno de Carcaixent se harta tras otro intento de la oposición por bajar sueldos

El gobierno de Carcaixent aseguró ayer estar harto del repetitivo debate que plantea la oposición sobre los sueldos públicos del ayuntamiento. El Partido Popular, Ciudadanos y Units per Carcaixent reclamaron al ejecutivo, en el último pleno, una reducción salarial, aunque lo hicieron «sin la coherencia que se le debería requerir a cualquier representante público», lamentó el gobierno local. Compromís, el PSPV y el edil no adscrito Juan Albert lamentaron la postura «populista» de sus contrincantes políticos.

«De nuevo nos encontramos con su demagogia y populismo a la hora de criticar el sistema de retribuciones para crear crispación en la calle con un tema que ya está debatido, argumentado y que cansa», aseguró el ejecutivo local.

La propuesta de reducción salarial de la oposición daba a entender que muchas familias de la localidad se encuentran en un estado de emergencia social. «Hablan de una supuesta desatención de las familias, pero lo hacen sin datos y olvidándose de que los Servicios Sociales de Carcaixent cuentan ahora con tres veces más presupuesto que en 2015», aseguró el gobierno carcagentino.

En propuesta también deploraban, nuevamente, la reciente subida de algunos de los impuestos, a lo que el elcalde y sus ediles respondieron sin tapujos: «Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, hemos aplicado medidas que consideramos necesarias para continuar prestando servicio a la ciudadanía en las mejores condiciones. Y lo hemos hecho siendo conscientes de que es impopular y que no favorece a los intereses de nuestros respectivos partidos. Pero PP, UxC y Cs plantean propuestas propias de aquellos que saben que no van a gobernar y que no han de encontrarse con los problemas que comporta la gestión diaria de una ciudad como Carcaixent, que todavía se resiente de la irresponsable gestión del Partido Popular».



Fake news

Asimismo, lamentaron las estrategias utilizadas por la oposición para incendiar las redes sociales en vez de plantear los debates en el salón de plenos. «Han decidido llevar el debate al barro, escupir argumentos sin fundamento y sin la coherencia que se le debería requerir a cualquier representante público. Hacen política en las redes sociales, subiéndose al carro de las fake news, lanzando información incompleta o inexacta, fomentando la crítica visceral y alimentando unos debates en los que se desdibuja el fondo y solo quedan los insultos y las descalificaciones gratuitas. Lo hacen protegiéndose detrás de una pantalla en vez de en el lugar donde debería hacerse, el ayuntamiento», comentó al respecto el ejecutivo local.

Asimismo despreciaron las «fórmulas provocadoras» que se utilizan como «están llenándose el bolsillo». «Ni robamos, ni malversamos; pero decir que los políticos roban tiene una gran aceptación social. Eso se traduce en acusaciones e insultos que traspasan el límite de cualquier debate y entran en la esfera personal», concluyó.