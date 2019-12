Tres meses de búsqueda de Rex sin tregua

Mascota robada en Algemesí. Cumplía el 4 de septiembre trece meses, pero era un miembro más de la familia. Se perdió su pista el día anterior. Los propietarios han batido la comarca en un intento de recuperar a Rex. «No vamos a parar». La búsqueda sigue activa.

«No voy a parar hasta encontrarlo, es parte de mi familia, es uno más». Los más de tres meses transcurridos desde la desaparición de Rex, un joven pastor alemán alsaciano que Carolina García tenía en un campo de Algemesí, no han menguado su esperanza de encontrar al perro y mantiene la búsqueda activa. El pasado martes, al cumplirse tres meses del robo de Rex, y como cada día 3, activó por las redes sociales diferentes mensajes para tratar de localizar a su mascota. Una búsqueda sin descanso que, hasta ahora, no ha dado resultados.

Los propietarios de Rex no tienen duda de que el perro ha sido robado. Es uno de los tres canes que tenían en una parcela rural debidamente vallada, que visitaban al menos tres veces al día para atender a los animales. El martes 3 de septiembre por la mañana Rex se encontraba allí. Cuando regresaron a mediodía ya no estaba. La última pista fiable sobre este pastor alemán la aporta un vecino que dijo haber visto esa mañana un coche pequeño de color blanco en el camino y el perro fuera del campo vallado. No vio a nadie con él. Rex se acercó a su coche y se llegó a asomar por la ventanilla delantera derecha. En el coche también viajaba su perro y ambos se pusieron a ladrar, por lo que optó por seguir hasta su parcela. «Fue a llevar el perro a su campo, a unos 600 metros, pero como se quedó con la duda volvió enseguida, pero el coche ya no estaba, se habían llevado al perro», explica Carolina García, mientras detalla que Rex cumplía trece meses el 4 de septiembre. «No es agresivo, es como un bebé y lo único que quería es jugar y jugar», relata la propietaria. Según comenta, la policía sospecha que un perro así no ha sido robado para utilizarlo en peleas «sino para la monta, pero lo tienen que tener muy escondido».



Denuncia y alerta en el Rivia

García interpuso la oportuna denuncia ante la Policía Nacional, dio parte a la Guardia Civil y también activó la alerta de búsqueda en el Registro de Identificación Animal (Rivia) por si pasaba por la consulta de algún veterinario. Ha recorrido los barrios más conflictivos de Algemesí, Alzira o Carlet intentando localizar a Rex, ha seguido numerosas pistas de personas que creían haber visto a un perro de las mismas características que Rex, aunque no era su mascota. Incluso se personó en el servicio de recogida de animales que trabaja en la comarca por si lo encontraba allí y acabó adoptando a Mia. «Sólo pido que cuando vean un perro así me envíen la foto, porque una persona que no entiende puede confundirlo, pero pediría por favor que si alguien sabe algo me diga donde está y yo iré a por él», señala, al tiempo que asegura mantener el anominato de cualquier persona que le facilite una pista fiable.

Carolina García asegura vivir con «muchísima angustia» esta tensa espera que avanza ya hacia los tres meses y medio. «Fue un regalo que me hicieron por una pérdida de otro pastor alemán, me llenó mucho y me quitó la pena. Solo pido que se apiden un poco porque es parte de mi familia», incidió.

Una valla doblada junto a una caseta de riego se presume como el lugar por el que sustrajeron a Rex. Carolina García detalla que los otros de perros que tenía en el campo, Lua y Danko, han mostraron en los días posteriores un comportamiento extraño. «El veterinario nos dijo que les habían pegado o echado algo, pero estaban como aterrorizados, estaban escondidos en su caseta, no salían y se orinaban encima», detalló.