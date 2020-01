Manuel teme que el estigma del descuartizador de Marta Calvo tarde décadas en borrarse

Manuel intenta recuperar la normalidad como buenamente puede. La pequeña localidad ribereña, de algo más de 2.000 habitantes, se vio envuelta de manera involuntaria en el caso de Marta Calvo. El pueblo, tranquilo, se convirtió de repente en el centro de atención porque allí, presuntamente, se cometió el asesinato de la joven a manos de Jorge Ignacio P. J., un expresidiario condenado por narcotráfico que posteriormente la descuartizó y repartió en contenedores de basura, según la versión que ha facilitado a los investigadores. «Queremos que todo esto acabe, para que la familia de Marta Calvo descanse y así se cierre una herida que, aunque en menor medida, también nos afecta», explica a Levante-EMV la alcaldesa, Puri Atienza. No obstante, en el municipio son conscientes que ese estigma difícilmente se borrará y permanecerá con ellos durante décadas.

«Mediatizados» es la palabra. «En Manuel hacemos muchas cosas positivas que apenas tienen alcance. Pero pasa un caso como este, parecemos el centro del mal y aquí se presenta todo el mundo queriendo saber qué ha pasado, preguntando a los vecinos... La gente ha llevado muy mal toda esta presión mediática, hasta el punto de llegar a sentirse acosada. Con todo, desde el principio se puso a disposición de los cuerpos de seguridad y ha colaborado en todo lo necesario», indica la primera autoridad municipal, que añade: «Dentro de lo que cabe, la Guardia Civil ha molestado bien poco, ya que el lugar investigado estaba en una calle pequeña y poco transitada. Es normal que algún vecino haya sufrido las consecuencias de un operativo así, pero han sido mínimas. Es más, el puesto de mando estaba en el polideportivo. Aunque es un lugar que se utiliza mucho, la gente ha continuado sus actividades deportivas sin percances».

De hecho, se vivieron días verdaderamente frenéticos de búsqueda en la localidad y los alrededores. También durante el registro del cuarto del baño de la vivienda alquilada por Jorge Ignacio P. J. En una de las cañerías de dicho inmueble se encontraron restos biológicos, aunque, tras ser analizados y cotejados con el ADN de Marta Calvo, se determinó que el análisis no era concluyente y no permitía establecer vínculos con la desaparición de la joven. En los últimos días se mantiene activa la búsqueda en el vertedero de Dos Aguas, donde van a parar los residuos urbanos de la zona metropolitana de València.



Sin relación alguna

Acogedor y tranquilo son dos palabras que siempre han caracterizado a Manuel. Cualidades que han menguado en los últimos dos meses tras la desaparición de Marta Calvo hasta desmontar la manera de ser de los vecinos de la localidad. No cabe duda de que es una situación difícil de gestionar, para todos.

El consistorio preferiría que se conociera Manuel por sus esfuerzos para poner en marcha la vía verde, pero la mayor parte del país no puede evitar relacionar su nombre con un crimen que les es totalmente ajeno. «¿Nos sacude un suceso así? Por supuesto, somos humanos y tenemos capacidad de empatizar pese a que existe una cierta distancia. Si le hubiera ocurrido a una vecina de la localidad, a la que has visto crecer, tendríamos un vínculo más fuerte y seguro que nos marcaría para siempre. En este caso nos encontramos con un chico que confiesa que cometió un crimen aquí, pero por el momento no se ha encontrado el cuerpo. Poco a poco recuperamos la calma tras los días más convulsos, pero esa recuperación no será definitiva hasta que el caso se cierre», concluye Atienza.