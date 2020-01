Alerta en Sollana tras el robo de joyas a una anciana que abrió la casa a desconocidas

Las personas mayores, mucho más aquellas de edad avanzada, suelen ser objetivo prioritario de los delincuentes dada su fragilidad y la menguada capacidad de reacción que ofrecen. Son más fáciles de engañar y convenver. El último ejemplo se ha dado en Sollana, donde una anciana ha sufrido un robo tras abrirle la puerta de su domicilio a dos desconocidas, una situación que ha llevado al Ayuntamiento de Sollana a alertar a los ciudadanos para que extremen las medidas de seguridad y no se fíen de extraños.

Fue el pasado lunes, 13 de enero, cuando dos mujeres lograron acceder a una vivienda de la localidad tras convencer con engaños a su propietaria, que en ese momento se encontraba sola en la casa, para que les abriera la puerta, según confirmó ayer el concejal de Seguridad Ciudadana de Sollana, Tomás Magraner. Una vez en el interior del inmueble, las dos ladronas se llevaron joyas y objetos de valor.

El modus operandi de las presuntas autoras fue llamar a la puerta y, mediante engaños, tratar de persuadir a la víctima para que franqueara la puerta. Le dijeron que querían hablar con su hijo, insistieron en que se trataba de un asunto urgente y le solicitaron que abriera la puerta. La mujer, al escuchar que mencionaban a su hijocon tanta insistencia, optó por abrir. Una decisión equivocada.

Una vez en el interior de la vivienda, una de las dos mujeres distrajo a la vecina y, con nuevos engaños, consiguió llevársela hasta la cocina mientras la otra esperaba en la puerta. En un descuido, ésta última entró en el dormitorio y registró todo lo que pudo hasta encontrar en el interior de unas cajas joyas de oro y otros objetos de valor.

En esta tesitura, la Policía Local de Sollana ha recomendado públicamente a los vecinos que no abran a nadie que no sea conocido y aconseja que, en caso de sentirse presionados por alguien que llame a la puerta, que no duden en ningún momento en llamar a la Policía Local, a la Guardia Civil o a Emergencias a través del 112.