Se desploma un falso techo en el instituto de Almussafes

Las lluvias no han sido especialmente fuertes en Almussafes, pero sí persistentes, como en la práctica totalidad de la comarca. Las precipitaciones, no obstante, tuvieron sus consecuencias. Un falso techo del instituto se desplomó en la mañana de ayer e incluso fue necesaria la presencia de los bomberos aunque no hubo que lamentar daños personales. Se vio afectado un techo del sector exterior que da paso a los talleres en los que se imparten los ciclos formativos. Las goteras que sufre el centro aumentaron la preocupación del alumnado y de los padres. No obstante, el consistorio tranquilizó a la población y dio la situación por controlada, por lo que la actividad lectiva continuó su habitual desarrollo sin más percances.