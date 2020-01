"Nuestra casa está completamente calcinada y no queda nada"

El pasado lunes los residentes del camping Les Palmeres, en Sueca, amanecieron con la triste noticia de que un incendio había arrasado con al menos, ocho parcelas en la zona que da a las cañas. A pesar de que las llamas se controlaron rápidamente, los daños causados tanto materiales como personales, fueron muy grandes. "Estaba trabajando cuando me llegó un vídeo de mi casa en llamas. Hablé con mi madre y fue en ese momento cuando me puse en contacto con los del camping y me confirmaron que nuestra casa estaba completamente calcinada y no quedaba nada", asegura Laura Berzosa, una de las afectadas por el incendio en el camping situado dentro del Parque Natural de la Albufera de Valencia.

El fuego que se apreciaba desde la carretera fue el que provocó la alarma entre los conductores que circulaban por la zona. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y en una hora el fuego estaba completamente controlado. El origen todavía se desconoce pero el fuerte viento del temporal Gloria, fue un aliado para extinguir las llamas. "Mi padre se desplazó allí esa misma mañana a las 12.30 del mediodía y se quedó muy tocado. No quedaba nada. Esta mañana he hablado con el camping y nos han comentado que aún no saben cómo ha ocurrido y que ellos nos van a ayudar en todo lo posible porque lo único que quieren es que recúperemos nuestras vidas allí", explica Berzosa. Su familia ha perdido su casa, pero más que daño material, ha perdido muchos recuerdos. "El daño sentimental es el que más pesa como albumes de fotos y recuerdos que ya no se pueden recuperar. Pero de todo esto, me quedo con la solidaridad de las personas, nos han llamado vecinos para ofrecernos sus casas y nos han prestado su ayuda en todo para que podamos recuperar pronto la vida que teníamos", asegura Laura.

Los afectados por el incendio no saben todavía quien se hará cargo de los daños. El mismo camping Les Palmeres ha convocado una reunión este fin de semana para analizar lo ocurrido y dar una respuesta a los campistas. "Se ha creado un grupo de todos los afectados y el sábado tenemos una reunión con el gerente del camping donde esperamos que nos resuelvan algo. Nos han pedido que pongamos la denuncia a la Guardia Civil para que digamos todo lo que hemos perdido y sólo espero que pronto podamos recuperar nuestra vida allí", asegura.