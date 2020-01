Un pino cae sobre los cables del tendido eléctrico en Fortaleny

Uno de los elementos más destacados de la borrasca Gloria es el fuerte viento. Fortaleny no se libró de los daños. Las potentes rachas provocaron la caída de un pino en la zona del Assut de Cullera. El árbol se desplomó sobre un cable del tendido eléctrico por el que discurre el fluido que suministra energía a toda la población. Los bomberos no pudieron actuar en un primer término ya que no disponían de un vehículo adecuado, dados los múltiples avisos a los que han tenido que hacer frente estos días. No obstante, actuaron para intentar aliviar el peso que ejercía el pino sobre el cableado. El consistorio también trabajó para solventar el problema rápidamente y evitar daños de mayor envergadura.