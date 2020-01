Alzira subvenciona la mejora de las fallas antes de primar el respeto al medio ambiente

Las ayudas que el Ayuntamiento de Alzira anunció para incentivar la calidad de los monumentos falleros llegarán este año a todas las comisiones o, mejor dicho, a sus artistas, destinatarios directos para evitar que el dinero se pueda utilizar con otros fines. El comisión encargada de regular la distribución de estas ayudas ha llegado a un acuerdo para repartir los 20.000 euros que el ayuntamiento pone sobre la mesa de forma que todas las fallas incluidas en una misma categoría reciban la misma cantidad.

De este modo, las comisiones de la Sección Especial contarán con una ayuda de 1.800 euros, 800 recibirán las de primera, 500 euros los monumentos que compiten en la segunda sección; 400 los de la tercera categoría y 200 los de cuarta. El ayuntamiento, que pretende vincular estas ayudas a la introducción de materiales menos contaminantes, aparca de momento este criterio ambiental consciente de que, a estas alturas del año, no hay margen de maniobra ya que los talleres de los artistas ultiman en muchos casos los monumentos.

«Lo importante era que las fallas llegaran a un acuerdo entre todas las secciones y estamos contentos», resumió el concejal de Fiestas, Xavier Pérez. El alcalde de Alzira, Diego Gómez, por su parte, también destacó que se ha consensuado una propuesta y explicó que para recibir la ayuda se deberán presentar contratos y justificantes de pago por parte de las comisiones.

Cabe recordar que el alcalde de Alzira y el concejal de Fiestas participaron en septiembre en una asamblea de presidentes en la que plantearon la propuesta de subvencionar una parte del coste de los monumentos que se plantan en la ciudad para incentivar la calidad, si bien para pulir la misma y establecer un protocolo que regule estas ayudas emplazaron a crear una comisión con un representante de cada sección, la Junta Local Fallera y el propio ayuntamiento. En aquella reunión se habló de subvencionar un 10 % del presupuesto de las fallas, pero una primera estimación elevó a cerca de 70.000 euros el desembolso y, una vez constiuida esta comisión, el ayuntamiento rebajó las expectativas y planteó que las ayudas cubrieran un 2 % del coste del monumento, si bien los representantes de las fallas mostraron algunas dudas con este sistema y el edil de Fiestas les instó a realizar una contrapropuesta.

Reparto por secciones

Ésta se ha concretado esta misma semana y consiste en distribuir por secciones los 20.000 euros que este año aporta el ayuntamiento de forma que todas las fallas que compiten en una categoría reciban la misma cantidad. El Ayuntamiento de Alzira ha aceptado la fórmula, que se plasmará en unas bases de cara a próximos años.

No obstante, como ya adelantó en su momento Levante-EMV, en este proceso de negociación en el seno de la comisión creada al efecto, el gobierno municipal también introdujo el factor de la sostenibilidad y planteó su intención de supeditar estas ayudas a que los artistas falleros utilicen materiales respetuosos con el medio ambiente. No obstante, prácticamente a las puertas de las fiestas y con muchas de las fallas ya acabadas o en proceso de finalización, se trata de un requisito que difícilmente se puede aplicar, por lo que no se tendrá en cuenta este año, si bien tanto el alcalde como el edil de Fiestar indicaron que la voluntad de cara al futuro es «primar la sostenibilidad». Gómez también comentó en su día la intención de realizar un reparto equitativo.

Xavier Pérez destacó que en este proceso «ha habido buena voluntad por parte de todos» y, según comentó, «es mejor empezar poco a poco».

El ayuntamiento abonará directamente a los artistas falleros el importe de las ayudas una vez se aporten los justificantes que reclama el departamento de Intervención municipal.