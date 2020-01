Massalavés cierra el ejercicio 2019 con un saldo en caja de 700.000 euros y sin deudas con los bancos

El Ayuntamiento de Massalavés confirmó en 2019 su buena salud económica. El gobierno municipal cerró el ejercicio con un remanente de tesorería superior a los 700.000 euros y sin ninguna deuda con los bancos. Así ha quedado registrado en el presupuesto municipal aprobado para 2020, que asciende a 1.250.796 euros y que se prevé cerrar con un saldo neutro.

«En Massalavés llevamos ya muchos años trabajando en la buena dirección y somos de los pocos ayuntamientos que hemos pasado la crisis económica con las cuentas en positivo. No es un tema baladí, ya que eso supone que nuestros vecinos han podido disfrutar de servicios, que no se han subido los impuestos y que el ayuntamiento no ha tenido que hacer grandes sacrificios durante una época en la que a nivel mundial se ha pasado muy mal», argumenta la alcaldesa, Puri Noguera.

El presupuesto de este año continúa en la misma línea y se aumentará la partida que se destina a las asociaciones locales «porque suponen el eje vertebrador de nuestra sociedad». Además, el consistorio podrá acometer proyectos reclamados durante años, caso de la reforma del Teatro Municipal, de la Escoleta o del centro médico.

Por lo que respecta a los gastos municipales, destaca la partida de personal, el servicio de limpieza viaria o la organización de los diferentes actos festivos y culturales. Los ingresos procederán principalmente de la recaudación del IBI Urbana, las transferencias del Estado y los fondos de cooperación de la Diputación de Valencia y la Generalitat Valenciana.