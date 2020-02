Los jóvenes de La Rabosa arrasan en el provincial y esperan repetir éxitos en casa

Las últimas participaciones competitivas del club de atletismo La Rabosa se han saldado con numerosos podios para sus jóvenes deportistas, que esperan repetir hoy en Alzira sus excelentes resultados.

En el campeonato provincial de lanzamiento de invierno, Manu Canet fue subcampeón provincial Sub 16 en lanzamiento de disco mientras su compañera Aitana Valdés se subía lo más alto del cajón en disco y martillo en la categoría Sub 12. Por su parte, Mohamed Darghal se hizo con una meritoria plaza en jabalina, concretamente en la categoría Sub 16.

Asimismo, cabe señalar que el provincial de campo a través, Carles Sagros se hizo con la primera plaza de los Sub 8, mientras que en los Sub 10 fue segunda Adriana González. Resultado idéntico, este último, al cosechado por Andreu Sangros, que se antepuso a su compañero Álex Sangil, tercero en Sub 12. Diego Lledó se proclamó fue tercero en Sub 14 mientras que Rocío Calabuig fue la primera en Sub 18. Dídac Ibiza fue tercero. También se sumaron diversas medallas, tanto masculinas como femeninas, en las modalidades por equipos.