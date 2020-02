Una parte de la deuda de Cullera con la Mancomunitat todavía sigue vigente

El Ayuntamiento de Cullera da por prescrita su deuda con la Mancomunitat de la Ribera Baixa, que asciende a casi 400.000 euros. No obstante, existe una posibilidad de que este hecho no sea del todo cierto. Una parte, al menos, sí que estaría obligada a abonarla ya que, según expertos consultados por Levante-EMV, la localidad turística todavía forma parte del organismo supramunicipal. Es más, en base a dicha circunstancia, su débito total sería mucho mayor.

Cabe recordar que el alcalde de Almussafes, Toni González, inquirió a la Mancomunitat sobre el estado de Cullera, a lo que su presidente reconoció que «no ha requerido formalmente ni iniciado ningún expediente que pudiera determinar la recaudación de las cantidades adeudas» por el Ayuntamiento de Cullera, que ascienden a 397.787,28 euros. El propio González también expresó, hace varios meses, sus dudas, sobre la salida de Cullera del ente mancomunado en 2011, lo que cambiaría totalmente su situación, ya que en dicho caso una parte de su deuda seguiría vigente. Sus sospechas tendrían fundamentos bastante sólidos.

Cullera anunció en 2011 su salida de la Mancomunitat. No obstante, el ente no aceptó el trámite al considerar que una separación voluntaria requería un aviso con un año de antelación, entre otras cuestiones. Además, hay que señalar que, en base a los artículos 14 y 15 de los estatutos, un miembro de la Mancomunitat que desee abandonarla debe cumplir tres requisitos. El primer de ellos es que la solicitud debe estar respaldada por una mayoría absoluta del pleno de dicho municipio, por lo que no se podría presentar únicamente con un acuerdo de la Junta de Gobierno Local. También es indispensable que su requerimiento reciba, nuevamente, un apoyo de mayoría absoluta en el pleno de la Mancomunitat. La tercera de las condiciones a cumplir es que dicha localidad esté al corriente de sus obligaciones económicas y que, asimismo, abone aquellas derivadas de la liquidación que se le practique.

Cullera acordó su salida en una junta de gobierno presidida por Sanjuán (PP) el 5 de septiembre de 2011, que posteriormente se lo comunicó a la Mancomunitat. Dicha resolución «sería nula de pleno derecho», subrayan las fuentes, ya que estaría tomada por un órgano que no era el competente (tendría que haber sido el pleno) y porque no se siguió el procedimiento establecido en los estatutos. Motivos más que suficientes para que el pleno de la Mancomunitat desestimara su petición. No obstante, la localidad turística dejó de recibir los servicios mancomunados y, de igual modo, ya no acudió a las sesiones de los órganos de gobierno. Tampoco se le requirieron las cuotas correspondientes a cada trimestre vencido, como a cualquier municipio.



Ocho meses sin respuestas

Ese es uno de los motivos por los que, a día de hoy, Cullera seguiría siendo un municipio miembro de la Mancomunitat. Pero hay más. Cabe recordar que la tercera de las condiciones es que debería estar al corriente de pago de sus obligaciones. Resulta más que evidente que no lo estaba.

La misiva enviada por el presidente de la Mancomunitat a González ponía de manifiesto que la localidad había adquirido una deuda considerable con la entidad supramunicipal entre los años 2005 y 2011. Se elevaba, concretamente, hasta los 397.787,28 euros. También confirmaba que no fue hasta 2018 cuando se informó al alcalde de Cullera, Jordi Mayor, de la existencia de la deuda y de la posibilidad de alcanzar un acuerdo que facilitase su pago sin mermar en exceso la economía de la localidad. Ocho meses después, y tras mucho insistir, un informe de la tesorería del ayuntamiento cullerense determinó que su deuda había prescrito.

Llegados a este punto, habría que tener en cuenta, por tanto, que se incumpliría la tercera de las obligaciones, que es no arrastrar adeudos con la Mancomunitat. Otro argumento más a favor de las dudas que ya expresó Almussafes sobre la salida de Cullera del ente, que no sería tal. Si ratifica este hecho, la localidad costera permanecería en la Mancomunitat y la deuda sería mucho mayor porque se prolongaría hasta la actualidad. Fácilmente se doblaría la cantidad que ya se adeuda y se pasaría con creces el medio millón de euros. Una parte de los cuales, los últimos cuatro ejercicios, no habría prescrito.