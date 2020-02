Un perro suelto mata a un chihuahua en Alzira

«Podía haber sido una desgracia grande si el perro lo lleva uno de mis hijos o lo llego a coger al brazo. Lo que iba a ser una salida familiar para disfrutar de la vía verde con los niños se convirtió en una tragedia». El testimonio corresponde al propietario de un chihuahua que el jueves murió desnucado al ser atacado por un perro de gran tamaño que paseaba suelto por esta nueva ruta ciclopeatonal que cruza el valle de Aguas Vivas. Según el relato del propietario del chihuahua, que ha denunciado los hechos en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent, la persona que acompañaba al perro grande no se dio por aludida y pese a sus requerimientos a gritos desapareció entre los campos.

Este vecino de Alzira había salido con sus dos hijos y su mascota a pasear por la vía verde en el tramo comprendido entre el monasterio de Santa María de Aguas Vivas y el Portitxol. Mientras los niños, de 8 y 11 años, realizaban el trayecto en bicicleta, él corría con el chihuahua. Ya de regreso y, a la altura de la conocida como finca del Porcater, se encontró de cara con un hombre que caminaba junto a tres perros de gran tamaño, uno blanco y dos de color oscuro. Uno de estos últimos iba suelto y se acercó hacia él y su mascota. Recortó la correa para tener más controlado al chihuahua y casi a la vez que preguntaba si el perro era agresivo se produjo la agresión. «Aún no había acabado de preguntar si le haría algo cuando le soltó un mordisco a la cabeza y me lo arrancó de la correa, se lo llevó a donde estaba el otro perro oscuro y entre los dos lo mataron. Yo me quedé con la correa en la mano, pero lo peor de todo es la cobardía al irse y la situación que vivieron mis hijos, con un disgusto impresionante», relató.

El propietario trasladó la mascota a un veterinario que sólo puedo certificar la muerte y con posterioridad interpuso una denuncia ante la Guardia Civil que, al parecer, ya ha identificado tanto a los perros como al propietario, quien habría negado que se produjera el incidente.

El dueño de la mascota fallecida tiene intención de acudir a los tribunales para reclamar responsabilidades al supuesto propietario de los perros. «Afortunadamente mis hijos iban en la bici, pero podían haber llevado ellos el perro y hubiera sido peor», comentaba indignado, mientras incidía en los momentos de ansiedad que vivieron al perder la mascota en esas circunstancias.