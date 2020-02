Denuncia a la Policía de Algemesí por detenerla tras una infracción de tráfico

Una vecina de Carcaixent ha denunciado a la Policía Local de Algemesí por detenerla tras una infracción de tráfico. Según se recoge en la demanda presentada en los juzgados de Alzira, un agente, que estaba acompañado por el comisario jefe del cuerpo, la inmovilizó en el suelo y la esposó de manera «violenta», en lo que entiende como un presunto delito de detención ilegal así como otro de lesiones «con el agravante de una mala praxis». El oficial alega que la mujer es autora de dos delitos de tráfico y que previamente agredió al guardia.

La denunciante explica que tuvo un primer encontronazo con la policía algemesinense cuando fue multada por «estacionar en una zona habilitada para el uso exclusivo de minusválidos y hacer uso de una tarjeta presuntamente falsa». Según defiende, acudió al centro de salud a acompañar a su madre, que es la propietaria de dicho permiso especial -y vecina de Algemesí-; no obstante, en el vehículo dejó una fotocopia, «que no es una falsificación, sino una copia». Acto seguido, acudió al retén a presentar una queja formal por lo ocurrido. «El agente tuvo una actitud prepotente, intimidatoria e irrespetuosa, por lo que ejerció un presunto abuso de autoridad. Luego fui atendida por el comisario jefe, que mostró una actitud incorrecta».

Un mes más tarde, la denunciante indica que se presentó nuevamente en Algemesí para auxiliar a su madre, que se encontraba indispuesta. Ésta reside en la plaza del Mercat, una calle peatonal. «Me detuve un instante, señalizando el vehículo con los cuatro intermitentes, dejé la puerta abierta y llamé al timbre para que mi madre bajase. El tiempo de espera iba a ser mínimo porque sería lo que tardaba en salir de su vivienda, coger el ascensor y bajar al portal».

Instantes después, aparecieron dos agentes, uno de ellos el jefe de policía, y le afearon que estuviera mal estacionada. «Les expliqué el motivo de mi parada, me volvieron a recriminar lo mismo para, acto seguido, pedir que me identificase. Yo le dije que seguro que me conocía y que si eso eran represalias», asegura la denunciante, que se sintió intimidada por «dos varones, de unos 45 años aproximadamente, de complexión fuerte, alrededor de 1,80 de estatura y unos 100 kilos frente a una mujer de 52 años, 1,60 de estatura y 54 kilos». Fue entonces cuando cogió el teléfono para llamar a su abogada y se precipitaron los acontecimientos que han motivado la denuncia.

«Para mi sorpresa, pánico y desconcierto, el agente me quitó el móvil de un zarpazo, me cogió las manos, me retorció los brazos, dándome la vuelta, me arrastró y empujó hacia la esquina del edificio, donde me tiró al suelo boca a bajo. Puso sus rodillas sobre mi espalda, en un movimiento brusco para inmovilizarme. Grité pidiendo ayuda y que se grabase, porque la plaza estaba llena y cada vez había más gente. En ese momento, puso la mano derecha en el cuello, callándome por asfixia, pese a que no opuse resistencia. Sufrí un cuadro de ansiedad y entré en pánico», asegura. Tras ser detenida, pasó un par de horas en el calabozo.

También aporta un parte de lesiones que recoge que sufrió un esguince de ligamentos de columna cervical así como espasmos musculares de espalda. El jefe policial declinó ayer detallar su versión al haberse judicializado el caso.