Destituido al agente que detuvo a una mujer tras un incidente de tráfico

La alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano, ha apartado del servicio al agente que detuvo a una mujer de 52 años tras inmovilizarla bruscamente en el suelo en un incidente provocado por una mera infracción de tráfico. La denuncia judicial planteada por la conductora contra el guardia por presunta detención ilegal y lesiones ha paralizado el expediente administrativo que iba a abrir el ayuntamiento para estudiar los hechos, aunque la primera edil ha preferido aprovechar las prerrogativas que le otorga la ley para destituirlo sin esperar más «por la disconformidad del gobierno municipal con las actuaciones del funcionario y la forma en que desarrolla su trabajo».

El policía, sin embargo, cuenta con el respaldo del oficial-jefe, que acusa a la mujer de haber agredido previamente al representante de la autoridad. El mando policial acompañaba al agente destituido en el momento en que se produjo el incidente. Ante él, la conductora fue forzada (la denuncia adjunta un parte de lesiones) en plena Plaça del Mercat a tirarse al suelo para colocarle los grilletes y trasladarla al retén policial, donde permaneció un par de horas en el calabozo. El cese del guardia también ha causado malestar en un sector de la plantilla que considera dicha medida «propia de tiempos feudales donde reinaba el despotismo». Otros agentes apoyan a la alcaldesa.



Tiranteces

La relación de Trenzano con el jefe de la Policía Local ha sido tirante en algunos momentos de su mandato. Poco después de acceder al cargo decidió recortar parte de sus competencias. El responsable del cuerpo policial recurrió el reajuste de sus funciones y los tribunales administrativos acabaron dando la razón a la alcaldesa, que ahora ha vuelto a utilizar la ley para alejar a uno de sus agentes de confianza con la revocación de la comisión de servicios que autorizó para permitir su llegada a Algemesí, ya que el funcionario tiene la plaza asignada en otro ayuntamiento.

Otro de los motivos esgrimidos por la alcaldesa para forzar su salida fue un episodio anterior relacionado con infracciones de tráfico que también acabó con la conductora en la comisaria tras serle inmovilizado el vehículo. La empleada de un bar se acercó al acabar su jornada laboral a su coche y fue interceptada por el agente, que la acusó de un presunto delito de falsedad documental por una tarjeta de ITV búlgara y por no disponer de placas de matrícula españolas «después de más de diez años de evadir impuestos», según esgrimen los compañeros del cesado. Otras fuentes municipales, en cambio, reprochan el exceso que supuso llamar a la grúa y trasladar a la mujer al retén en lugar de saldar las infracciones con las multas que correspondieran.



Comportamiento «chulesco»

«Esa forma de actuar no es la que quiere el gobierno municipal, no se ha ordenado a la Policía Municipal que actúe así y entendemos que no es la manera correcta en que los agentes han relacionarse con los ciudadanos. Es lícito que impongan multas cuando sea necesario, pero un trato ofensivo o chulesco no puede tolerarse», subrayó ayer la alcaldesa, que también confirmó que esperará la trayectoria judicial de la denuncia penal interpuesta por la segunda ciudadana para actuar después «en consecuencia».

Frente a esa concepción, algunos agentes del cuerpo policial lamentan que el ayuntamiento se deje influir por las quejas de ciudadanos que han infringido la ley.