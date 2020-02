La alcaldesa de Favara extrae 8.785 euros de la bolsa de empleo social para subirse el sueldo

La alcaldesa de Favara, Oro Azorín, aprobó ayer una modificación de crédito que le permitirá detraer 8.785 euros de la partida destinada a contrataciones de la bolsa de empleo social para poder aumentar con este dinero las retribuciones que cobran la alcaldesa y los concejales. Compromís gobierna el ayuntamiento en minoría. De esa resolución se dio cuenta ayer a la corporación municipal durante una sesión plenaria. Al tratarse de un mero trasvase de fondos del capítulo de personal no necesitó ponerse a votación. La reacción de la oposición fue contundente. El PP calificó la medida de «atentado social».

La alcaldesa y los cuatro concejales de Compromís habían aprobado una subida de sueldos que no se había podido materializar hasta ahora debido a que los presupuestos están prorrogados ante la negativa del PP y del PSPV a aceptar unas cuentas que no hayan sido previamente consensuadas con ellos. Los dos partidos de la oposición ya han conseguido tumbar en dos ocasiones el presupuesto elaborado por el equipo que lidera Oro Azorín. La modificación de crédito acordada ayer mediante una resolución de alcaldía permitirá ahora a Compromís mejorar al alza sus sueldos

La indignacion de la oposición es manifiesta. El portavoz municipal del Partido Popular, el exalcalde Pedro Juan Victoria, puso ayer el énfasis en que Compromís se había atrevido a destinar dinero de la Bolsa Social, comprometida para ayudar a parados de larga duración y ciudadanos sin recursos, a «subirse el sueldo» y lamentó que la alcaldesa y los concejales de Compromís priorizaran «su mejora económica, las prebendas y los privilegios a la delicada situación de los vecinos del municipio que han visto mermado el fondo social para ayudarles en casos de extrema necesidad».

Ante la imposibilidad de reunir votos suficientes para aprobar un nuevo presupuesto, Compromís ha optado por plantear los cambios necesarios mediante una modificación de crédito para poder detraer de las partidas sociales el dinero necesario para actualizar las nóminas toda vez que ella ya no preside la Mancomunitat y no percibe ninguna remuneración por ese concepto. «Ha cruzado la línea roja, detrayendo dinero a quien más lo necesita», deplora el PP. La alcaldesa, por su parte, no respondió ayer a las llamadas telefónicas efectuadas por este periódico para conocer sus opiniones al respecto.

El ayuntamiento aprobó en pleno la creación de una bolsa de empleo social para atender los casos más vulnerables de la localidad. De hecho, la partida de la que se han extraído los 8.785,30 euros estaba destinada a la contratación de un peón. En la modificación de crédito promovida por Azorín aparecen referenciadas otras operaciones que permiten sacar ahora más de diez mil euros de la misma bolsa de empleo que se destinaban a contrataciones de oficiales para aumentar las partidas del personal de seguridad y talleres y para dos contratos temporales de personal de enseñanza infantil.

Pedro Juan Victoria ha instado a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra a «tomar cartas en el asunto» y a frenar lo que considera «un atentado social» liderado por sus compañeros de partido en Favara. «Estamos viviendo una perversión de la democracia, donde Compromís ha decidido poner su sueldo por delante de los intereses y las necesidades de los vecinos», clama el PP.