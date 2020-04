La JLF de Alzira aplaza la reunión que decidirá una nueva fecha para las fallas

La Junta Local Fallera de Alzira ha aplazado la fecha prevista para la reunión de representantes de la que se acordará una nueva fecha para la celebración de las fiestas josefinas. Se había marcado en el calendario el 27 de abril, día que todavía no permitirá acontecimientos multitudinarios.

Según ha explicado la entidad, los miembros de su ejecutiva han mantenido diversas conversaciones en los últimos días para valorar las distintas alternativas para realizar encuentros con los presidentes de las treinta y cinco comisiones falleras de la ciudad una vez se ponga fin al confinamiento.

No obstante, ya que la fecha prevista para éste se prevé el 25 de abril, aunque todavía serán muchas las restricciones, se ha descartado que la reunión con los representantes de las fallas se realice el 27, como se planteó el pasado mes. "Las normas posteriores al confinamiento no nos permitirán reunir al número de personas que habitualmente forman parte de estos encuentros, unas cuarenta, por lo que tendremos que valorar alternativas, que se notificarán a las comisiones cuando se confirmen", han detallado fuentes de la JLF.