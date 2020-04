Alzira considera que dejar la basura fuera del contenedor es "un delito contra la salubridad"

El Ayuntamiento de Alzira tomará medidas contra el incivismo de algunos de los vecinos de la plaza Elisa Ramírez. De hecho, ha llegado a calificar de "delito contra la salubridad pública" su actuación. El problema, el de siempre durante estos días: innumerables bolsas de basura que se acumulan junto a contenedores que se encuentran vacíos.

Pese a la reciente instalación de rótulos informativos en los que se insta a depositar la basura en los contenedores, estos todavía aparecen rodeados de bolsas. "Pedimos un mejor comportamiento por parte de la gente que vive en este barrio. Están poniendo en riesgo la salud de los vecinos y de los trabajadores de la recogida de basura, que se ven obligados a recogerlas manualmente. Nos planteamos poner vigilancia continuada y sancionar a los que no cumplan la normativa", explicó el consistorio.

Asimismo, el concejal de Servicios Urbanos, Fernando Pascual, mostró su decepción: "Siempre he pensado que esta zona de Alzira era un barrio nuevo, joven y comprometido con la sociedad, pero en vista de esta falta de civismo he comprobado que no es así. No hay motivos para actuar así porque los contenedores se limpian a diario para prevenir la propagación del virus".

Toda la información sobre el coronavirus en la C. Valenciana

ÚLTIMA HORA | Sigue la última hora del coronavirus en Valencia y la C. Valenciana

Horarios de los supermercados hoy, Viernes Santo

Fallece a los 57 años José Vicente Cuxart, jugador del Valencia CF en los 80

Ribó y los concejales del ayuntamiento se bajan un 10 % el sueldo

Mapa del coronavirus: ¿Dónde hay más contagios en la Comunitat Valenciana?