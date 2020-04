Arranca la producción de protectores sanitarios en la empresa concursada de Carcaixent autorizada por un juez

La empresa en concurso de acreedores de Carcaixent autorizada por un juez a retomar la actividad de manera altruista para ayudar durante la crisis sanitaria ya ha iniciado su producción. Decenas de voluntarios de Carcaixent y Alzira se han sumado a la iniciativa y coserán alrededor de 500 prendas de protección al día en las instalaciones, recuperadas para esta noble causa.

María José Brines, exgerente de Confecciones Sulfy se muestra muy ilusionada por esta iniciativa solidaria: "He estado 3 días sin dormir pensando en cómo ponerlo todo listo para empezar. Es muy reconfortante ayudar en todo lo que podamos y cuando el administrador concursal me propuso la idea me gustó muchísimo. Esto es una batalla de todos y cada uno tenemos que aportar todo lo que podamos", ha expresado.

Una de las voluntarias en el proyecto, Patricia Sabater, explica su interés: " Soy administrativa en una empresa y ahora mismo, por la paralización, no estoy trabajando. He pensado que no puedo ayudar en lo sanitario porque no soy médico ni enfermera. Sé coser porque lo aprendí de joven y lo pongo a disposición de la sociedad para salir de este infierno", ha asegurado.

Una de las condiciones que puso el juez a la hora de autorizar la actividad solidara era que debía contar con un supervisor. Alberto Ruiz, socio de Legal Notes, administradores concursales de Confecciones Sulfy, es el encargado de esta tarea en el arranque de la producción.