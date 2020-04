El paper de l'atenció primària durant la crisi sanitària

Ha estat una gran sort disposar dels recursos de l'atenció primària de salut a la Comunitat Valenciana i majoritàriament a tot l'estat espanyol. En països que han viscut la pandèmia de forma molt severa però amb sistemes sanitaris on la xarxa de atenció primària és inexistent o molt pobra com és el cas de Xina, Corea del sur i Itàlia, han tingut que desplegar un dispositiu especial d'atenció hospitalària per a tots els pacients COVID19, donava igual que foren lleus que greus , tot estava centralitzat als hospitals de campanya quan la majoria d'ells hagueren pogut ser atesos als seus domicilis amb un eficient dispositiu d'atenció primària de salut. En aquestos hospitals bàsicament els prenien la temperatura, els proporcionaven medicació oral, eren observats i si es posaven més greus havien de ser traslladats a hospitals millor dotats. Ací a l'estat espanyol afortunadament no s'ha seguit eixa estratègia d'atenció exceptuant la Comunitat de Madrid on s'han tancat molts centres de salut per a disposar de personal per atendre a l'hospital de campanya instal·lat a IFEMA, idea que en algun moment semblava que podia agafar forma per tot arreu de l'estat espanyol però que a data d'avui no s'ha portat a terme i sembla que ja no es farà, ho almenys aixó esperem.

Els pacients afectats per COVID19 amb símptomes lleus suposen el 80% del total, aleshores és el centre de salut el lloc adequat per a fer un correcte triatge i derivar de manera molt controlada l'accés dels pacients als centres hospitalaris evitant així els consegüents col·lapses, o siga que els centres de primària fan de dic de contenció i ho fan de les següents formes:

1.- Pren un gran protagonisme l'atenció telefònica on s'atenen els pacients amb símptomes compatibles amb coronavirus mitjançant uns qüestionaris protocolitzats i es prenen decisions amb el recolzament dels centres de salut pública per decidir quins pacients se'ls realitza la prova COVID109 amb tècnica PCR a falta de tests ràpids,donant totes les recomanacions pertinents i fent un seguiment periòdic dels processos i reforçament de les mesures fins l'alta mèdica.

2.- Quan els pacients accedeixen al centre de salut a la mateixa porta se'ls pregunta quina cosa necessiten i es resolen molts problemes de les persones sense tenir que entrar al mateix, les persones que precisen entrar si van amb qualsevol patologia de branca respiratòria els proporcionen una mascareta i els indiquen a quina zona del centre tenen que acudir, zona aïllada de la resta on els i les pacients seran atesos per personal degudament protegits am equips de protecció individual ,en altres casos si l'atenció es d'altre tipus però de caràcter presencial, els dirigeixen als llocs adequats. Igualment el personal d'admissió atén telefònicament moltes consultes on assessoren dels circuits que deuen seguir els pacients, cal destacar les mesures excepcionals que s'han desenvolupat a nivell de la prescripció amb la que els pacients acudeixen directament a les oficines de farmàcia per a que els dispensen medicaments nous o prolongats sense que tinguen que acudir al centre de salut a per el corresponent document-recepta.

3.-Donem continuïtat en la mesura que és possible a tots aquells processos que formen part del dia a dia com son les patologies no respiratòries de qualsevol tipus, cures, anàlisis,controls de coagulació i tot tipus de procediments que no es poden demorar i el que es més important, es fa especial atenció amb els processos crònics que tenen a veure amb el risc cardiovascular que sense la vigilància adequada poden derivar a complicacions greus que van a contribuir a eixe col·lapse del sistema que tant temem. També cal destacar que durant la crisi sanitària augmenta de manera ostensible l'atenció domiciliaria donat que molts pacients són considerats per les seues infermetats de base especialment sensibles a coronavirus i deuen estar aïllats a les seues cases per la qual cosa l'atenció no demorable precisa que en la majoria dels casos el personal d'infermeria es desplace als seus domicilis.

Tota aquesta tasca es desenvolupa per tot un equip de facultatius, infermeria, personal administratiu, tècnics de cures auxiliars d'infermeria, zeladors, personal de neteja i etc., que d'una manera coordinada e interrelacionada afavoreixen que l'atenció sanitària quede el menys minvada possible i que quan es puga tornar a la l'esperada normalitat ens trobem una situació que no estiga greument deteriorada.

L'equip d'atenció primària és el més pròxim que te el ciutadà a més de les seues famílies, amics i veïns que en molts casos no poden estar a la seua disposició i estem detectant que el confinament està accentuant la soledat en la que viuen moltes persones majors i el que agraeixen una cridada de la seua metgessa o el seu infermer,de vegades hem tingut que contactar amb els serveis socials perquè hi ha persones que no tenen la possibilitat de poder anar a adquirir aliments o medicaments i poden ser assistits per eixes meravelloses xarxes ciutadanes espontànies, solidaries i tan necessàries .

A les treballadores i treballadors sanitaris dels centres de salut ens ajuda i anima en gran manera eixe afany de la ciutadania per ajudar als demés però els cridem a la prudència, que romanguen a les seues cases i que ixquen sols per allò absolutament imprescindible que nosaltres amb el seu recolzament ja lluitarem contra el maleït coronavirus fins la seua extinció definitiva.