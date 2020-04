Almussafes comienza a repartir mascarillas y guantes casa por casa

El Ayuntamiento de Almussafes ha comenzado el reparto de 7.600 mascarillas y 7.600 pares de guantes de protección homologados en todos los hogares de la población. Se está distribuyendo un kit por domicilio, compuesto por dos mascarillas y dos pares de guantes que, tal y como aclara el alcalde, Toni González, están pensados para las personas que el martes deben reincorporarse al trabajo y para aquellos vecinos y vecinas que deben salir de sus domicilios por causa justificada, dado que continúa en vigor el estado de alarma. Los kits los están depositando en los buzones un grupo formado por seis conserjes del consistorio y cinco voluntarios de Protección Civil.

En caso de no disponer de buzón, se está llamando al timbre para realizar la entrega. Si no puede llevarse a cabo por encontrarse ausentes las personas que residen en algún domicilio se deberá llamar al 96 178 45 55 para dar traslado de la incidencia y poder concertar una nueva visita.

Tras repartirse entre cuidadores de personas mayores y dependientes,entre vecinos que tenían cita en el hospital o en el propio Centro de Salud, el suministro ha comenzado a hacerse extensivo al resto de la población.



El kit de protección se hn colocado dentro de sobres, se están depositando en los buzones de cada domicilio y en aquellos que no disponen de estos, se está llamando al timbre para proporcionarlos. "Teniendo en cuenta que el martes muchas personas deben reincorporarse a sus respectivos trabajos tras concluir el parón casi total de la actividad económica decretado por el Gobierno para intentar frenar el avance del virus, queremos asegurarnos de que ese día toda la población disponga ya de estos elementos tan necesarios para disminuir el riesgo de contagio", señala el alcalde, Toni González.