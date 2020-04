El Cotif no decidirá hasta mayo si suspende el torneo de este año

El comité organizador del Torneo Internacional de Fútbol de l'Alcúdia, el COTIF, todavía no ha decidido si el campeonato, que cuenta con más de treinta años de historia ininterrumpida, podrá disputarse este verano por los efectos de la pandemia del COVID-19. Los encargados de la organización han paralizado las gestiones pero cuentan con la confirmación de un gran número de selecciones nacionales, tanto en hombres como en mujeres, por lo que, de retomarse las competiciones deportivas, podría estar en disposición de programar el torneo, que supondría la trigésimo séptima edición. Sin embargo, el presidente del COTIF, Eliseu Gómez, no se atreve a afirmar si será posible "porque el COTIF siempre ha demostrado responsabilidad y compromiso con el bienestar de la sociedad y por lo tanto nos debemos a las autoridades sanitarias y sus recomendaciones. El COTIF no va a ser un problema. Al contrario". Selecciones nacionales como Argentina, México o Uruguay habían confirmado ya su asistencia este año y, después de consultarles esta semana, confirman que, de disputarse el torneo, siguen con intención de asistir.

La edición del torneo de 2020 está fijada entre el 13 y el 23 de julio, fechas elegidas para no coincidir con las de la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero al haberse aplazado la cita olímpica, el COTIF podría retrasarse para facilitar su celebración, cuando los efectos de la pandemia se hayan reducido y sea posible la concentración masiva de personas. No hay que olvidar que el año pasado pasaron por la Ciudad Deportiva Els Arcs de l'Alcúdia cerca de 90.000 personas. "a día de hoy se baraja retrasarlo una semana, llevarlo a agosto o no disputarlo. Todo está abierto. De momento, vamos a quemar todos los cartuchos para que se celebre, aunque debemos admitir que hace diez o quince días veíamos muy complicada la posibilidad de que el torneo de este año se pudiera jugar", señala Gómez. El presidente del COTIF ve clave que la pandemia no tenga los efectos tan devastadores en América Latina. La edición de este año es especial para el torneo, ya que en enero se presentó la próxima edición en la feria del turismo de Madrid, FITUR, y en febrero celebró su primera gala, en la que fue reconocida la trayectoria del árbitro navarro de Primera División Alberto Undiano Mallenco, retirado al finalizar la pasada temporada.

"Para marzo estaba prevista la presentación del cartel del torneo y en julio, durante su disputa, rendiremos homenaje a la selección argentina por su gran trayectoria, con dos títulos incluidos, en las últimas ediciones. Para ello acudirá el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia", explicó Gómez.

Por el torneo del COTIF han pasado desde su inicio hace casi cuatro décadas más de 6.500 jugadores, muchos de los cuales se han convertido muy poco después de jugar en l'Alcúdia en figuras del fútbol mundial. Es el caso, entre otros y en diversas épocas, de Raúl González, Dani Alves, Isco Alarcón, James Rodríguez, Dani Carvajal, José Luis Gayà, David Albelda, Iker Casillas, Sergio Busquets, Jordi Alba, Lautaro Martínez, Albert Celades, Rafa Márquez o Mauro Icardi. Tras treinta y seis años de historia ininterrumpida, el COTIF estudia ahora la celebración de este verano. La incertidumbre de la pandemia del Coronavirus hará que la decisión se postergue hasta mediados de mayo.