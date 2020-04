El PP anima a mantener las tierras de cultivo para no dejar el mercado en manos de países emergentes

La agrupación Comarcal del Partido Popular en la Ribera Alta ha animdo a los agricultores a que sigan cultivando sus tierras de acuerdo con las medidas de seguridad impuestas, al ser una actividad esencial de carácter primario. "En estos momentos tan delicados no podemos dejar nuestra alimentación en manos de productores de países emergentes que venden sus productos al mejor postor y que no ofrecen ningún tipo de garantía social, medio ambiental ni alimentaria. Somos una comarca productora y no cabe pensar en comprar a países terceros aquello que producimos en calidad", señala la dirección comarcal del PP.

El partido defiende que debe continuar la actividad de los Consells Agraris con reuniones por vídeoconferencia yanima a buscar la forma de atender las necesidades, como permisos de quema, vigilancia del término municipal, prevención de robos y demás peticiones del sector agrario de nuestras ciudades, que deben seguir trabajando bajo el actual escenario provocado por el Covid-19.

Los dirigentes comarcales del PP solicitan que se trate la prohibición de quema en zonas de más de 500 metros de zona forestal donde no existe ningún tipo de peligro y valorar las zonas comprendidas entre 200 y 500 metros de zonas forestales activando los planes de quema. "Según la legislación se está impidiendo la poda en muchos campos, necesaria para conseguir la calidad de los productos para la próxima temporada y al mismo tiempo dan empleo que de otra forma se perderán, ya que en breve se activara la prohibición total de quemas propia del periodo estival". lamentan los populares.