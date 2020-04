Alcàntera suprime órganos de control al carecer de oposición municipal

El Ayuntamiento de Alcàntera ha decidido suprimir las comisiones informativas en las que los concejales dictaminan los asuntos que con posterioridad se elevan al pleno. Ni siquiera se habían constituido en el nuevo mandato tras la arrolladora victoria que el PSPV obtuvo en este municipio de la Ribera Alta: nueve de nueve. El PP había presentado una lista de cuneros que no obtuvo representación, por lo que el gobierno que encabeza Julio García carece de oposición en el consistorio.

«Visto que el ayuntamiento no tiene un volumen de asuntos que den sentido al funcionamiento de estas dos comisiones -la de Interior y la de Territorio, Urbanismo y Vivienda- y dado que en asuntos urgentes de trascendencia municipal existe una unidad en el pleno que es indiscutible hasta la fecha, resulta redundante la existencia de órganos que no generan valor institucional ni aportan consideraciones jurídicas significativas a la formación de la voluntad de un órgano colegiado como es el pleno». De esta forma se justifica en el acuerdo adoptado por la corporación la supresión de las comisiones informativas.

Julio García, no obstante, señala que un municipio del tamaño de Alcàntera no tiene obligación legal de constituir estos órganos de forma que, siguiendo las indicaciones del nuevo secretario municipal, se ha optado por suprimir las comisiones informativas en un intento de «reducir la burocracia» y ahorrar costes al ayuntamiento, que no tiene que pagar a los ediles por asistencia. El alcalde incide además que, en un pueblo pequeño, cada concejal tiene su trabajo y sus ocupaciones, por lo que tampoco es conveniente duplicar esfuerzos.

«Soy muy transparente»

«Soy muy transparente y, antes de un pleno, lo que hago es explicarlo todo a los concejales», incide García, que no considera que carecer de oposición resulte un paseo en barca. «No vivo ahora más tranquilo que antes, en la anterior legislatura había dos concejales del PP y dos de Compromís y no tuve ningún conflicto con ellos. Ahora son los nueve del PSOE y si antes había cinco concejales de un mismo partido que exigían -cada uno para sus delegaciones-, ahora somos nueve lo que pedimos y tienes que hacer incluso más equilibrios que antes», comenta el alcalde de Alcàntera, que no duda en señalar que la actual coyuntura provocada por la pandemia del coronavirus «nos ha fundido totalmente». «La suerte que tengo es que no hemos aprobado aún el presupuesto», comenta, lo que permitirá introducir de entrada los cambios que la actual coyuntura imponga para atender las nuevas necesidades.

Julio García defiende que, pese a carecer de oposición, no está aplicando la mayoría absoluta ya que, en última instancia, «yo tengo que hacer caso al pueblo».

Por lo que respecta al primer año de mandato, admite que aún se están ultimando proyectos de la anterior legislatura que se habían retrasado por temas administrativos como la renovación del alumbrado público con la instalación de LEDs o la finalización del hogar del jubilado. «Cuando empiezas una nueva legislatura, aunque sea con mayoría absoluta, también cuesta arrancar», comenta. El gobierno local, del que forma parte el director general de Administración Local, Antoni Such, que cerraba la lista en las municipales, confía que la incorporación del nuevo secretario contribuya a dinamizar la gestión municipal.