Un mes de confinament, però resistim

No és el moment de la crítica política o partidista. Els atacs furibunds, miserables i carronyers de la dreta són incomprensibles i irracionals. Ara ens ha de guiar la solidaritat i el treball en equip. Arrimar el colze per a ajudar a eixir de la millor manera i el més aviat possible d'esta crisi. Compromís per Sueca es posà a la disposició de l'alcalde els primers dies del confinament.

Qui anava a dir-nos, en començar 2020, que les notícies que ens arribaven d'una malaltia desconeguda, en un lloc remot, acabarien paralitzant el món poques setmanes després? Ningú.

Per molt que ara aparega gent amb dots de predicció i intentant fer-nos creure que ja ho havien previst, una ràpida mirada a l'hemeroteca ens demostra que no és cert, que la major part de la gent, on s'inclouen governs democràtics, organitzacions internacionals per la salut, etc, menysvaloraren la malaltia i no preveren la pandèmia.

I ara ja fa més d'un mes que el Govern espanyol decretà l'estat d'alarma i confinà a la major part de la població a les seues cases.

Molta gent deixàrem d'anar a treballar perquè no es consideraven les nostres faenes essencials. I pel contrari, altres persones han estat en primera línia de foc des de mitjans de març: el sector sanitari, el de l'alimentació, el de la neteja, el del transport, l'agrícola... Hem de ser agraïts i aplaudir-los diàriament, perquè gràcies a eixos sectors, podem quedar-nos a casa i tindre resoltes les nostres necessitats bàsiques.

Que les persones que ens governen cometen errors? Indubtablement. No se'ns ha d'escapar que esta és una crisi absolutament nova, que dia rere dia presenta canvis inesperats.

Però ara no és el moment de la crítica política o partidista. Els atacs furibunds, miserables i carronyers de la dreta (tota extrema) són incomprensibles i irracionals: responsabilitzen exclusivament a la gestió del govern a Madrid de tot el que està passant, però per la seua ideologia (social-comunista, segons els mastins). Que no veuen que passa el mateix en altres països on hi ha governs de dreta (Regne Unit, Estats Units, Alemanya...)? L'absoluta mancança d'ètica presidix unes actuacions i declaracions que només pretenen erosionar políticament a l'adversari per a recollir fruits electorals.

Ara les paraules que ens han de guiar són solidaritat, empatia i treball en equip. Arrimar el colze per a ajudar a eixir de la millor manera i el més aviat possible d'esta crisi.

I això també voldríem fer a Sueca. El Grup Municipal de Compromís per Sueca es posà a la disposició de l'alcalde els primers dies del confinament, i aportàrem idees i possibles mesures o accions. Ens hauria agradat poder col·laborar més, perquè eixa és la nostra obligació com a persones que representem a tota la ciutadania. I ara la tècnica ho permet, sense botar-nos el confinament.

Senyor Vázquez, ací ens té per al que calga: compta amb el nostre suport incondicional per a treballar per Sueca.