Innovació en temps de confinament

Ens trobem en un escenari inèdit. Un escenari on les cures, que feia massa temps que es trobaven oblidades, tornen a ser el centre de la vida. Cures no sols per a nosaltres, sinó per a protegir la gent que estimem, els nostres avis, els nostres pares i mares, el nostre veïnat i; cures, també, cap a la nostra natura. Tornem al que hauria de ser sempre la base de la vida.

Però, avui en dia, per cobrir eficientment aquestes cures, tenim un nou actor que juga un paper fonamental: la tecnologia. Aquesta, junt amb la innovació, són essencials perquè puguem respondre amb immediatesa les situacions de crisi.

Tal volta no ens havíem adonat de la importància de la tecnologia en l'administració de l'Ajuntament i d'una ciutat sencera. No havíem pensat que no sols són un mitjà que ens facilita la comunicació entre nosaltres sinó que permet que la gestió del dia a dia continue dins d'una normalitat, amb els tràmits de la ciutadania, ajudes, beques, factures, i la possibilitat de tindre als nostres empleats públics teletreballant des de les plataformes de l'Ajuntament, protegint-nos a través de les pantalles.

La nostra ciutat és resilient, se supera i creix per donar resposta a escenaris clau. Així naixen iniciatives solidàries ciutadanes, que d'una altra manera no haguera sigut possible articular tan ràpidament. Els carrers estan buits, però la solidaritat no s'atura i la gent se suma a iniciatives com joajudealzira.org, promoguda per un grup de joves alzirenys per salvar el comerç local, per oferir ajuda als veïns o per enviar missatges d'ànim a totes aquelles persones que estan deixant-se la pell aquests dies als hospitals, als nostres horts i camps i a les nostres tendes.

Des de la Regidoria de Modernització i Bon Govern, també hem posat en marxa una sèrie de mesures per assegurar la prestació dels serveis públics bàsics. Aquesta situació ens revela als departaments tecnològics i d'innovació com a departaments essencials per reforçar tots els reptes que ens planteja aquesta crisi. Un dels punts claus ha sigut la possibilitat del teletreball, tenint operatius pràcticament el 100% de tots els departaments municipals. Més de 100 persones realitzant les seues tasques de forma remota.

D'altra banda, actualitzem la nostra pàgina web i les xarxes socials –Facebook, Instagram i Telegram–, amb l'objectiu d'oferir informació en tot moment. I els resultats ja són visibles, amb un augment molt considerable del nombre de persones seguidores buscant informació oficial i veraç.

Un altre fet a destacar són els certificats electrònics per a la ciutadania. Aquests es podien obtindre des de fa anys. Però ha sigut en aquest moment de crisi sanitària en el qual s'ha produït el punt d'inflexió en les relacions electròniques del nostre poble. L'Ajuntament d'Alzira fa anys que treballa per un servei telemàtic de qualitat i gràcies a aquesta feina prèvia –premiada i reconeguda en diverses ocasions en l'àmbit estatal–, qualsevol ciutadà pot fer qualsevol sol·licitud o escrit pel canal telemàtic (web de l'ajuntament-tràmits), que arribarà al seu departament sense necessitat de presentar-se físicament. És a dir, que encara que les oficines com la Clau estiguen tancades, l'Ajuntament no para.

Però, no totes les coses són positives, i també som molt conscients de la bretxa digital existent i del repte que tenim en aquest sentit. Aquest equip de govern sempre apostarà per l'equitat i la justícia social, i és per això que, amb els informes pertinents, estudiarem poder cobrir les persones en risc de trobar-se en una situació en què no puguen accedir a internet o no tinguen un dispositiu per poder fer-ho, amb tauletes digitals amb connexió amb internet, i realitzarem les campanyes d'alfabetització digital que siguen necessàries per a combatre aquesta bretxa digital.

La idea sempre serà fer-ho senzill a la ciutadania, demostrant la nostra capacitat d'adaptació al canvi, i donant un servei públic i de qualitat a l'altura del que necessita la ciutadania en aquests temps difícils. És per això que hem de ser motor de transformació innovadora que millora el teixit social i econòmic, i no oblidar, com diu Marcos McKinnon, que "la tecnologia i les xarxes socials han portat el poder a la gent?.