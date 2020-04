Almussafes lanza cuatro concursos para incentivar la creatividad durante el confinamiento

El confinamiento ha permitido que la ciudadanía disponga de más tiempo para poner a trabajar su imaginación y creatividad, una circunstancia que el Ayuntamiento de Almussafes ha aprovechado para lanzar cuatro concursos a los que pueden presentarse personas de todas las edades. El consistorio busca animar con ellos el día a día de los y las almussafenses y potenciar su ingenio y originalidad alrededor de cuatro disciplinas: gastronomía, pintura, literatura y fotografía. Todas las bases pueden consultarse en www.almussafes.net y en las redes sociales oficiales del municipio.



En los cuatro casos se han establecido dos categorías, una infantil para niños y niñas de hasta 14 años, y otra adulta, dirigida a personas de a partir de 15 años. En cada categoría se entregarán tres premios, que consistirán en tres regalos adquiridos en comercios locales y valorados en 50 euros cada uno. De esta forma, se entregarán un total de 24 premios, en los que el Ayuntamiento invertirá 1.200 euros. El periodo para la presentación de trabajos, que deberán enviarse por correo electrónico, permanecerá abierto del 20 al 26 de abril.



'Cocinando en casa'

El primero de los concursos, que se han englobado bajo el título #AlmussafesEsQuedaACasa, se denomina 'Cocinando en casa', y consiste en la presentación de una receta de cocina basada en productos de primera necesidad, detallando los ingredientes, exponiendo los tiempos de cocción y elaboración y adjuntando foto final del plato acabado. Las personas interesadas en participar deberán enviar sus propuestas al correo electrónico almussafes_gcc@gva.es y serán cuatro integrantes del Club Gastronómico 'El Putxeret' los encargados de valorarlas.



'Pintamos el confinamiento'

En el segundo de ellos, que se realiza en colaboración con la Asociación Cultural 'Paleta i Pinzell', se recogerán dibujos ejecutados en cualquier técnica o procedimiento, siempre que se pueda reproducir por medio de técnicas convencionales. Las medidas de las obras deberán ser de 15cm x 10,5 cm (una cuartilla) y en ellas no deberá aparecer ningún tipo de leyenda. Asimismo, no podrán vulnerar en ningún caso la intimidad ni el derecho a la propia imagen de las personas. Por este motivo, no se admitirán trabajos en los que se muestren personas o lugares privados que se puedan reconocer. Las candidaturas de esta modalidad deberán presentarse a la dirección almussafes_ec2@gva.es.



'Historias del confinamiento'

El mundo de las letras también forma parte de #AlmussafesEsQuedaACasa. Las reflexiones, los pensamientos y las inquietudes personales que nos está proporcionando esta situación también pueden constituir un buen material para la redacción de textos. Por eso, se aceptarán todos aquellos trabajos escritos en prosa y en verso, con una extensión máxima de una página con fuente Arial y tamaño 11. Desde la organización se recuerda que el contenido de las historias, cuentos y poemas, que leerán y evaluarán cuatro personas inscritas en el Club de Lectura de la Biblioteca Pública de Almussafes y que deberán presentarse al e-mail almussafes_bib@gva.es, ha de estar relacionado con el estado de excepción que vivimos en estos momentos.



'Miramos Almussafes desde las ventanas'

Finalmente, el consistorio propone a la ciudadanía mostrar sus habilidades fotográficas a través de un concurso al que se podrán presentar imágenes de la población tomadas desde las ventanas o terrazas de los domicilios de las personas participantes. De nuevo, y como ya se ha comentado en el caso del concurso de dibujo, no podrá aparecer en ellas ninguna persona o lugar privado que se puedan identificar. Asimismo, no se podrán exhibir elementos políticos u ofensivos. El Foto-Club La Imatge se une a esta propuesta y analizará el material que llegue a almussafes_rcc@gva.es.