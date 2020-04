Almussafes realiza un segundo reparto de material protector gratuito

Una semana después de repartir 7.600 mascarillas y 7.600 pares de guantes de protección homologados en todos los hogares de Almussafes, el ayuntamientoha puesto en marcha hoy un segundo reparto de material de protección para que el conjunto de la ciudadanía disponga de los elementos necesarios para evitar al máximo el contagio de la Covid-19 cuando tiene que salir de sus domicilios para llevar a cabo tareas consideradas imprescindibles, como acudir al trabajo, al médico, a la farmacia o a establecimientos comerciales para la compra de productos alimenticios o de higiene.

En esta nueva tanda se han distribuido un total de 3.900 kits de protección formados por dos mascarillas y un par de guantes, los cuales fueron preparados el sábado 18 de abril por un grupo de trabajadores municipales para su reparto durante la jornada de hoy en todos los buzones de la localidad. Tal y como se anunció la semana pasada, en caso de no disponer de buzón los 6 conserjes encargados de llevar a cabo esta acción están llamando al timbre para hacer la correspondiente entrega en mano. Si los residentes en esas casas no se encuentran en ellas pueden llamar al 96 178 45 55 para poder concertar una nueva visita y hacer efectiva la entrega.

Sumando estas dos primeras tandas, el consistorio ya ha distribuido un total de 15.400 mascarillas y 11.500 pares de guantes entre toda la población, sin contar el reparto que se llevó a cabo hace dos semanas entre los colectivos más vulnerables a las puertas del Centro de Salud y del retén de la Policía Local. El ejecutivo municipal anuncia que continúa gestionando el envío de nuevos pedidos de equipos de protección contra la Covid-19. "Preservar la salud de la población es en estos momentos nuestra máxima prioridad, por eso nuestro compromiso con la adquisición de mascarillas y guantes no finaliza con estas primeras acciones, sino que va a continuar mientras las circunstancias lo requieran", señala el alcalde, Toni González. El primer edil recuerda que solo está permitido salir de casa para ir a trabajar, al médico o a comprar productos de primera necesidad y recalca la importancia "de ser exigentes con esta medida para lograr salir cuanto antes de esta situación".