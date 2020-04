Alberic fracciona el IBI urbano en seis cuotas

El Ayuntamiento de Alberic fraccionará el IBI urbano en seis cuotas para facilitar el pago de tributos a sus vecinos y paliar, en parte, el impacto negativo de la crisis sanitaria en las economías domésticas. De ese modo, las familias que tengan domiciliado el pago recibirán los días 5 de junio, 6 de julio, 5 de agosto, 7 de septiembre, 5 de octubre y 5 de noviembre un recibo, facilitando así su sufragación. Este fraccionamiento se realizará para todos aquellos recibos domiciliados que el importe total sea superior a los 50 euros.

Si la familia ya lo tiene domiciliado, no se deberá realizar ninguna acción y se fraccionará de forma automática en seis cuotas. Si no se desea este fraccionamiento se deberá solicitar al servicio de recaudación del ayuntamiento antes del 20 de mayo de 2020 y se realizará el pago normal.

Por su parte, para las familias que no tengan domiciliado el pago pero quieran acogerse a esta ventaja, el ayuntamiento ha abierto un nuevo plazo para que se pueda solicitar a través de la página web. Si se opta por no domiciliar, el plazo de pago en voluntaria es del 1 de junio al 4 de septiembre.