Llombai anula las fiestas patronales

Debido a la situación de crisis sanitaria, el decreto de alarma y la incertidumbre creadas por la propagación de la pandemia del Covid-19, el Ayuntamiento de Llombai ha decidido aplazar las Fiestas Patronales de 2020. "Pensamos que es lo más prudente, en el actual estado de volatilidad, en el que no se sabe si se podrán celebrar. Lo adecuado es aplazarlas y que tanto las festeras y festeros como el propio ayuntamiento no tengan que hacer ningún gasto que después no valga para nada. Además, sanitariamente hablando, no creamos que sea oportuno concentrar a centenares de personas durante varios días en un espacio reducido cómo es la Plaça de l'Ajuntament. Tenemos que ser responsables", defiende el alcalde del municipio, Pepe Forés.

Por lo tanto, el consistorio ha confirmado que las festeras y festeros de 2020 pasan a ser las Festeras y Festeros de 2021. Según ha precisado el alcalde, si llegado el momento la situación lo permite, el ayuntamiento de Llombai trabajará para celebrar algunos actos festivos compatibles con los consejos que transmitan las autoridades sanitarias. En ese supuesto se contará con las Festeras y Festeros para organizar y colaborar en cualquier iniciativa. "Gracias por vuestra comprensión y vamos a conseguir que Llombai sea siente conocida por su responsabilidad cuando más falta hace", ha concluido Forés.