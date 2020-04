Cullera enseñará puerta a puerta cómo se usan las mascarillas

El Ayuntamiento de Cullera concienciará al vecindario puerta a puerta sobre el uso correcto de las mascarillas para protegerse contra el Covid-19. Con la denominada 'desescalada' en un horizonte cercano, el consistorio llevará las próximas semanas a cabo una campaña de sensibilización para maximizar el efecto de este protector y evitar su mal uso, ya que según los expertos si no se utiliza correctamente podría ser incluso contraproducente. la medida incluirá el repato de mascarillas higiénicas reutilizables



La vuelta progresiva a la normalidad exigirá medidas especiales para prevenir el contagio: el distanciamiento interpersonal y la utilización de mascarillas de protección la distancia mínima no pueda mantenerse. El ayuntamiento distribuirá mascarillas higiénicas reutilizables hasta un máximo de 10 veces para todos los mayores de tres años empadronados en Cullera. Para ello, el pleno debatirá y votará el próximo martes la adquisición de las mismas, una medida que previsiblemente contará con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas.



Dicho reparto se realizará casa por casa con el objetivo de evitar salidas innecesarias a la calle. Previamente, se informará a la ciudadanía sobre los días, zonas y horarios de reparto. La campaña contará con una serie de tutoriales en forma de vídeo que podrán verse en internet en los que diversos expertos en la materia explicarán a la ciudadanía cómo deben actuar para frenar los contagios por coronavirus.



"No es un reparto oportunista o caritativo"



El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha apelado a la necesidad de concienciar a la ciudadanía porque "el fin de confinamiento no será el fin de la prevención. La primera autoridad local niuega que busque «el oportunismo o la foto del reparto de mascarillas sino informar sobre el uso correcto». En ese sentido, ha remarcado que «los poderes públicos no deben repartir mascarillas como si se tratara de un reparto caritativo, porque eso no le solventa la papeleta a la ciudadanía, sino que deben garantizar que este material sea asequible para la población».

Asimismo, ha destacado que la medida cuenta con el consenso de todos los grupos políticos con representación en el consistorio, al igual que el resto de medidas que se han tomado a lo largo de esta crisis sanitaria.