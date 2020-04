Antella prorroga el pago de los impuestos locales

El Ayuntamiento de Antella, ante la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus, ha anunciado una prórroga de los periodos de pago de los tributos locales. Ampliará hasta el día 17 de julio de 2020 el plazo de pago en periodo voluntario de los impuestos municipales, que notificará a sus vecinos con el aviso de pago, que a su vez se podrá realizar a través de la oficina bancaria de Cajamar o en sus cajeros.

Para los recibos no domiciliados, la nueva fecha será el 15 de junio de 2020. La suspensión afecta a tasas de basura ocupación de vía pública o vados, tasas por servicio de agua potable y también al impuesto de vehículos de tracción mecánica. "Queremos facilitar el pago a los vecinos y por tanto debemos ser flexibles y garantizar que esta crisis sanitaria no afecte en exceso a nuestra ciudadanía. En un consistorio no contamos con suficientes recursos pero por lo menos podemos demostrar que queremos entender la situación que se está viviendo", argumenta la alcaldesa de Antella, Amparo Estarlich.